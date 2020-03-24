Carlin: "Tüm motor sporları dünyası olumsuz etkilenecek"

1996 yılında kurulan Carlin Motorsport, juinor kategorilerde uzun süredir yer alıyor ve bu süreçte takımın sahibi Trevor Carlin, aralarında Lando Norris, Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Kevin Magnussen gibi pek çok isimle birlikte çalıştı.

Bu yıl Trevor Carlin'in takımlarının Formula 2, Formula 3, IndyCar ve Avrupa Le Mans serilerinde yarışması gerekiyordu, ancak Coronavirüs mücadeleyi durdurdu ve Britanyalı ekibin geleceği büyük bir tartışma konusu.

Carlin, “Telefonum haberler nedeniyle çılgınca çalmaya başladığında, IndyCar'ın ilk ayağı için havaalandaydım. McLaren'da bir Coronavirüs bulunmuştu ve Formula 1, Avustralya Grand Prix'sini iptal etmişti."

"Bütün bunlar tüm dünyada domino etkisi yarattı. Birkaç saat sonra IndyCar yarışı iptal edildi ve sonra her şey paramparça oldu."

"Yarış yoksa sponsorların ödeme yapması için de hiçbir neden yok. Muhtemelen, yakında ödemeleri geciktirmeye başlayacaklar ve işin içinden çıkmamız gerekecek."

"Eğer bu süreç altı ay boyunca devam ederse, takımın varlığını etkilemesi muhtemel."

"Umarım yarışlar mümkün olan en kısa sürede hayatımıza geri döner. Ancak bu süreç altı ay sürerse, tüm motor sporları dünyası bıçak sırtında olacak." dedi.