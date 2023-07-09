Carlin: "Tsunoda, Verstappen için iyi bir takım arkadaşı olur"
Japon pilotun eski takım patronu Trevor Carlin, Red Bull'un gelecek sezon Sergio Perez'in yerini doldurmak istemesi halinde bu görevi Daniel Ricciardo'ya değil Yuki Tsunoda'ya vermesi gerektiğini söylüyor.
Perez'in 2024 sezonu için Red Bull ile sözleşmesi olmasına rağmen, Max Verstappen'in çok geride kalması takımdan ayrılabileceği söylentilerine neden oldu.
Carlin'e göre böyle bir durumda Red Bull'un Perez yerine birini bulma konusunda endişelenmesine gerek yok çünkü mevcut AlphaTauri pilotu Tsunoda'nın mükemmel bir aday olduğuna inanıyor.
Japon pilot 2020'yi Carlin için Formula 2'de yarışarak geçirdi ve şampiyonada üçüncülüğe giden yolda üç yarış galibiyeti elde etti.
Metro'ya konuşan takım patronu, "Yuki'ye kesinlikle bayılıyoruz. Onunla bir yıl boyunca yarıştık ve geçirdiğimiz en eğlenceli zamandı."
"O çok karakterli, çok kararlı ve araçtan elde edebileceği her şeyi elde etti. F2'deki çaylak yılında birkaç aptalca hata yaptı ve bu da şampiyonluğu [Mick] Schumacher'e kaptırmasına neden oldu."
"Bizimle iki yıllık bir anlaşma yapacağını düşünmüştük. F2'de bir yıldan F1'e geçmek zordur. Kendini kanıtlamaya çalışıyordu ve ilk yılında çok fazla olay yaşadı, ikinci yılda ise daha iyiydi."
"Tokyo'da dil bilmeden bu işi yapmak zorunda kalmayı düşünebiliyor musunuz? Bu gerçekten zor olurdu. Bunun tersini düşündüğümüzde Yuki farklı bir kültüre, farklı bir yere, farklı bir dile, farklı yemeklere alışmak zorunda kaldı."
"Bu çok zor ve bu yüzden pek çok Japon pilot bunu başaramıyor. Daha hızlı olabilirler ama Avrupa'ya geçiş yapmakta zorlanıyorlar çünkü bu büyük bir kültür şoku. O yüzden Yuki iyi gidiyor, hakkını vermek lazım. Bu gerçekten büyük bir zorluktu."
Bunların yanı sıra Carlin, Tsunoda'nın son dönemdeki başarısızlığından AlphaTauri'yi sorumlu tutuyor.
"Ne yazık ki Tsunoda'nın hızındaki artış AlphaTauri'nin hızındaki düşüşle aynı zamana denk geldi, yani o iyileştikçe araç kötüleşti. Red Bull koltuğunu isteyen çok insan var ama kim Max Verstappen'in takım arkadaşı olmak ister ki?"
"Ama Yuki bu fırsatın tadını çıkaracak ve kendini takıma tamamen adayacak biri. Elbette ne olacağını Tanrı bilir ama bence bu eğlenceli olur ve birkaç kişiyi şaşırtabilir. Yuki'nin bunu yaptığını görmeyi çok isterim."
Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alessio Morgese
Ricciardo'nun AlphaTauri ile gride geri dönebileceği söylentileri hakkında Carlin, Avustralyalı pilotun tekrar Formula 1'de en üst düzeyde yarışmak için gereken bağlılığı gösterip göstermeyeceğini sorguladı.
"Onunla bu konuda konuşmadım, eğer bunu okursa muhtemelen beni arayıp bir şeyler söyleyecektir! Ben insanların hayatlarında mutlu olmaları gerektiğine inanan biriyim ve en azından dışarıdan bakıldığında şu anda Daniel gerçekten mutlu görünüyor."
"F1'de en arkada yarışırken çok mutsuz görünüyordu ve en iyi ihtimalle AlphaTauri'de yarışmak dokuzunculuk veya onunculuk için yarışmak olacak."
"Bence bunu yapmamalı. Ama eğer bu ona Red Bull'a geri dönme şansı verecekse o zaman başka bir konu. Bence buna hazır ve mücadeleye hazır ama AlphaTauri onun için yanlış olur."
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