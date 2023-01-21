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Carlin: "Leclerc üzerindeki baskı Sainz'a fayda getiriyor olabilir"

Carlos Sainz'ın eski patronu Trevor Carlin, Ferrari'nin Charles Leclerc ile ilgili beklentilerinin, Monakolu pilot üzerinde baskı yarattığını ve Sainz'ın da bu durumdan faydalandığını düşünüyor.

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Carlin: "Leclerc üzerindeki baskı Sainz'a fayda getiriyor olabilir"
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Monakolu pilotun iki galibiyet aldığı ve şampiyona liderliğini ele geçirdiği 2022'nin ilk yarışlarında tüm gözler Leclerc'in üzerindeydi. Aynı dönemde Sainz, F1-75 aracına uyum sağlamakta zorlandı ve takım arkadaşının özellikle sıralama performansına asla ayak uyduramadı.

Ancak Ferrari'nin şampiyonluk umutları, yanlış stratejik seçimler, dayanıklılık sorunları ve Leclerc'in yaptığı hatalar nedeniyle kısa bir süre sonra sona erdi. Sainz ise giderek performansını artırdı ve ikili sezon sonunda daha yakındı.

İspanyol pilot 2022'yi takım arkadaşının 52 puan ardında tamamladı ve beşinci oldu.

Sky'a konuşan Sainz'ın eski Formula 3 takım patronu Trevor Carlin, İspanyol sürücünün üzerinde her zaman baskı olduğunu söyleyerek şunları ekledi: "Carlos adına konuşursam, kariyerinin başında Sainz soyadının büyüklüğü, Red Bull sürücüsü olmanın baskısıyla birleşti."

Carlos Sainz Jr., Toro Rosso

Carlos Sainz Jr., Toro Rosso

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"Ayrıca Carlos Sr'ın ne kadar güçlü bir karakter olduğunu da hafife almamalısınız. Her yönden çok güçlü bir adam ve oğlundan çok şey bekliyordu."

"Carlos bir fırsat buluncaya kadar her şey çok zordu."

"McLaren'a gittiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Ona biraz daha rahat bir gözle bakabildim."

"Bence Red Bull'da baskı ile mücadele etmek zorunda kaldı. Şimdi ise daha rahat ve daha doğal bir sürüş sergiliyor."

"Elbette Ferrari farklı bir dünya ancak oradaki beklentiler onun üzerinde değil, Charles'ın üzerinde. Belki de bu Carlos'un işine geliyordur." dedi.

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