Carey: "Yeni F1'de en gerideki takımlar bile kazanma şansı yakalayacak"

Formula 1'e 2020 sezonunun ardından bütçe sınırı gelecek ve takımlar artık hemen hemen benzer bütçelere sahip olacak.

Büyük takımlar özellikle ilk birkaç yılda yine avantaja sahip olacak gibi görünüyor. Ancak sonrasında takımların birbirlerine yaklaşması bekleniyor.

F1 CEO'su Chase Carey, yeni kurallarla birlikte herkesin galibiyet alma şansına sahip olmasını bekliyor.

"Sporun gerçekten rekabetçi olması ve pist üstünde mücadeleye sahip olması kritik önem taşıyor. Son beş yıla bakarsak, her podyumu kazanan üç takımın, herkesten önemli ölçüde daha fazla harcama yapan üç takım olması bir tesadüf değil."

"F1'in motor sporlarının zirvesi olmaya devam etmesini istiyoruz. Takımlar diğer herhangi bir motor sporları serisinden yarışan herhangi bir takımın harcadığının 10 kat daha fazlasını harcayacak. Bu yüzden bütçe sınırıyla kaynaklarda bir eksilme olmayacak."

"Takımların ne kadar harcayacaklarını değil, neye yatırım yapacaklarını ve sahip oldukları parayı nasıl verimli harcayacaklarını düşünmelerini istiyoruz. Takımlardan bazıları için bütçe sınırına uymanın zor olduğunu kesinlikle anlıyoruz. Ancak bu, F1'in uzun vadede daha sağlıklı bir iş haline gelmesi ve sporun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için kritik önem taşıyor."

"Eğer 10 takımdan sadece üçü şampiyonluk için savaşabilirse, uzun vadede sporu güçlü şekilde kalabileceğini zannetmiyorum. Elbette [bu kurallarla] tamamen eşit bir mücadele alanı olmayacak. Ama geridekilerin kazanma şansına sahip olduğu bir mücadele alanı olacak."