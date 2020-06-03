Carey, Vettel'in F1'de kalmasını istiyor

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve Mercedes'le anlaşamaması halinde emekli olma ihtimali çok yüksek.

Alman pilotun adı Racing Point/Aston Martin ve Renault ile anılsa da, bu seçeneklerin çok düşük bir ihtimal olduğu düşünülüyor.

Eğer bu yıl Lewis Hamilton şampiyon olursa ve hem sözleşmesi biten Kimi Raikkonen hem de Vettel emekli olursa, gridde sadece bir şampiyon olacak.

F1'in CEO'su Chase Carey şöyle dedi: "Pilotlarımız birer kahramanlar. Dünya kahramanları seviyor. Eğer birisi dört kez dünya şampiyonu olmuşsa, en büyük kahramanlarımızdan bir tanesidir."

Öte yandan DTM patronu Gerhard Berger, Vettel'in Ferrari'deki durum için kendisini suçlamaması gerektiğini belirtti.

"Bunun gerçekleştiğini görebiliyordunuz. Vettel, kendisini suçlamak zorunda değil. Ferrari ile şampiyonluk yaşamayı başaramayan pek çok pilot vardı. Ben de onlardan biriydim. Bunu sadece Niki Lauda ve Michael Schumacher kalıcı olarak yapabildi. Ama Sebastian Vettel, dört kez dünya şampiyonu olmuş bir pilot olarak bu durumla kolayca başa çıkacak."

"Bu kadar başarılı bir kariyer olan çok az kişi var."

Berger ayrıca Vettel'in ne yapacağı sorusuna esprili bir şekilde, "DTM olabilir! Neden olmasın ki? En üst seviyede araç kullanacak ve böylece sevdiği yarış araçlarıyla diğer harika sürücülerle rekabet edecek."

"Formula 1'e gelirsek, orada artık harika alternatifleri yok. Üst düzey bir takıma gitmek istiyor ve tek seçeneği Mercedes. Ama orada da korkarım ki koltuklar doluyor."