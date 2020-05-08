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Formula 1 / Son dakika

Carey uyardı: "Her takımın ve yarışın istediğini yapamayız"

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Carey uyardı: "Her takımın ve yarışın istediğini yapamayız"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
8 May 2020 09:29

Formula 1 patronu Chase Carey, takımlar ve diğer partnerlerle yapıan görüşmelerde "şeker dağıtamayacaklarını" söyleyerek, herkesin istediğini yapamayacağını belirtti.

Formula 1, sezon boyunca gelir elde etme konusunda sorunlarla boğuşurken, aynı zamanda COVID-19 krizinde takımlara finansal destek sunma konusunda baskı altında.

Yarış organizatörleri, yarışların seyircisiz yapılması halinde ev sahipliği yapma ücretinin tamamını ödemek istemiyorlar. TV yayıncıları ve sponsorları da ödedikleri parayla ilgili görüşmeler yapmak istiyorlar.

TV anlaşmalarının, takvimin 15 yarışın altına inmesi halinde bozulması ve ücretlerde indirim yapılması gerekiyor. Ancak sponsorlar ve pistlerle yapılan anlaşmalar o kadar da net değil.

Carey, "İster takımlar, ister organizatörler, isterse de sponsorlar olsun, kimseye şeker dağıtmayacağız."

"Adil muamele görmeyi bekliyoruz, ancak bununla yetişkinler gibi ve 2021'in dört ay önce bildiğimiz iş gibi olacağı umuduyla ilgileneceğiz." dedi.

F1 CEO'su, 2020 takvimiyle ilgili mevcut durum çok hareketli olduğu için, anlaşmaları planlamanın ve sonuçlandırmanın karmaşık bir süreç olduğunu da kabul ediyor. 

"Bence 2020'de hem biz hem de takımlar için yıla başlarken olmasını beklediğimiz sonuçlara sahip olmayacağız ve bence herkes destek olabilmek adına geleni yapıyor."

"Şu anda hareket eden çok fazla parça var. Çok fazla 'olursa ne olur?' var ve bunun bir kısmını ele almanın yapıcı olacağını sanmıyorum. Bu planlarda nerede olduğumuzu bilebilmek için biraz daha yol almamız gerekiyor. Takımların bu süreci atlatabilmek için doğru girişimlerde bulunmalarını bekliyoruz."

Carey, belirlenmiş olan finansal gereklilikleri aşmanın zor olduğunun altını çiziyor:

“Ödül parası sözleşme ile oluşan bir çözüm, bu yüzden o kısımda yapacağımız bir şey yok. Gerçekçi olursak, bunu tek taraflı olarak değiştirmemiz mümkün değil. Buna ek olarak bu dağılım, gelirlerden oluşan bir yüzdeye bağlı ve bunun sonucunda gelir azaldığında, yapılan ödül ödemeleri de azalacak. Bunu, belirli takımları desteklemek için yapar mıydık? Biz etrafa bir şey dağıtma üzerine bir iş yapmıyoruz, ancak bunu söylemekle birlikte tüm partnerlerimiz ile daha yakından bir iletişim içerisine gireceğiz ve herkes için mantıklı olan bir yöne doğru ilerleme konusunda bir karara varacağız.”

Tüm sezondan faydalanamayan F1 sponsorlarıyla yeniden pazarlık yapmakla ilgili Carey şunları söyledi: "Sponsorlarımızın beklenti içinde olduklarını düşündüğümüz şeyleri başarmak için çalışıyoruz. Günün sonunda bunlar  uzun vadeli ilişkiler."

"Bir partner olarak oturacağız ve ileriye doğru adil bir yol bulacağız. Yaptığımız şeyler konusunda kendilerini iyi hissetmelerini istiyoruz, ama aynı şekilde bizim belirli bir değer sunmakla ilgili bir yükümlülüğümüz var ve eğer bunu yaparsak, bunun için adil bir değer alınabilir. Partnerler olarak oturacağız."

Carey,  bu yıl taraftarlı yarışlar olsa bile taraftarların normalden farklı şartlarla karşı karşıya olacağını söyledi.

"Burada farklı durumlara sahibiz. Acaba ilkbaharda yapılması planlanmış olan bir yarış, sonbahara mı alınacak?”

"Açıkçası, bilet satmak ve benzeri şeyler açısından etkileri oldu. Şu anda muhtemelen organizatörlerimizin çoğu, hatta programdakiler bile, belirsizlik göz önüne alındığında bilet satmıyor ve muhtemelen hiç kimse de bilet satın almıyor."

"Tüm bu yaşananlar, her zaman karşı karşıya olduğumuz bir şey değil. Ancak taraftarlar ile yarışacak olduğumuz göz önüne alındığında, buradaki soru işareti her zaman bildiğimiz taraftarlı bir yarış mı olacağı, yoksa taraftarların etrafında belirli şartların olduğu taraftarlı bir yarış mı olacağı? Bence tüm bunlar üzerinde çalışmamız gerekiyor."
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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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