Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Yarış:
15 Saat
:
07 Dakika
:
43 Saniye
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Carey: "Sezon bitince Bratches'ın geleceğini görüşeceğiz"

paylaşım
yorumlar
Carey: "Sezon bitince Bratches'ın geleceğini görüşeceğiz"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
30 Kas 2019 21:25

Formula 1 CEO'su Chase Carey, 2019 Formula 1 sezonunun bitmesinin ardından F1'in Ticari Patronu Sean Bratches'ın geleceğini görüşeceklerini söyledi.

2016'da Liberty Media'nın F1'de kontrolü devralmasının ardından Carey'nin kilit yardımcılarından birisi Bratches olmuştu. Bratches'ın ailevi sebeplerden dolayı çok fazla seyahat nedeniyle sorun yaşadığı biliniyor.

Bratches'ın ailesi Amerika'da yaşarken kendisi Londra'da yaşıyor ve çoğu yarışlara katılmak zorunda kalıyor.

Motorsport.com'a konuşan Carey, "Sean konusunu görüşüyorum. Bu konunun üzerindeyiz. Henüz bir karar verilmedi. Açıkçası Sean çok farklı bir hayat yaşıyor. Birleşik Devletler'de ailesi var. Kendisi ise Londra'da yaşıyor."

"O, şu ana kadar başardıklarından gerçekten keyif alıyor. Bu deneyimden keyif aldı. Gelecek ve ilerlediğimiz yön konusunda heyecanlı. Şu anda açıkçası nefes almaya vaktimiz yok."

"Bu açıdan bu hafta sonu geçip Londra'ya döndüğümüzde gelecekte ne yapacağımızı konuşacağız. Ancak şu ana kadar bir karar vermedik." dedi.

Carey, kendi geleceği hakkında da konuştu ve hemen görevi bırakma yönünde bir planının olmadığını söyledi. Carey'nin yeri için Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'un adı geçiyor. Carey, mevcut görevinin uzun vadeli olmayacağını kabul ediyor.

Carey, "Yeteri kadar yaşlıyım. Ben kısa vadeli buradayım. Kariyer için burada değilim. Bu işte uzun vadeli değilim. Şu an için F1'deki mücadeleden keyif alıyorum ve bu işi yapamayana kadar buna odaklanmış olacağım."

"Gelecek konusunda heyecanlıyım. Bir noktada düşersem ya da Liberty benden bıkarsa, sonrasına bakacağız. Ancak bunu açık bir şekilde herkesin gözü önünde tartışmak muhtemelen faydalı olmaz." dedi.

Sonraki haber
Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"

Önceki haber

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
15 Saat
:
07 Dakika
:
43 Saniye
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
03:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
07:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
04:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
07:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
07:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi GP: Sezonun son pole pozisyonu Hamilton'ın!

2
Formula 1

Mercedes, Ferrari'nin mühendisiyle anlaştı

3
Formula 1

Leclerc: "Ne olduğunu bilmiyorum"

4
Formula 1

F1, motor dondurma fikrini destekliyor

5
Formula 1

Hamilton: "13 senedir Ferrari'den ilk defa iltifat duydum"

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Carey: "Sezon bitince Bratches'ın geleceğini görüşeceğiz"
F1

Carey: "Sezon bitince Bratches'ın geleceğini görüşeceğiz"

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"
F1

Binotto: "Risk aldık ve işe yaramadı"

Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş
F1

Bottas, Abu Dhabi'de hastalıkla boğuşuyormuş

Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil
F1

Sainz, sıralama savaşını kaybettiği için üzgün değil

Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak
F1

Leclerc, şampiyonada Verstappen'i geçmek için risk alacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.