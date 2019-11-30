Carey: "Sezon bitince Bratches'ın geleceğini görüşeceğiz"

2016'da Liberty Media'nın F1'de kontrolü devralmasının ardından Carey'nin kilit yardımcılarından birisi Bratches olmuştu. Bratches'ın ailevi sebeplerden dolayı çok fazla seyahat nedeniyle sorun yaşadığı biliniyor.

Bratches'ın ailesi Amerika'da yaşarken kendisi Londra'da yaşıyor ve çoğu yarışlara katılmak zorunda kalıyor.

Motorsport.com'a konuşan Carey, "Sean konusunu görüşüyorum. Bu konunun üzerindeyiz. Henüz bir karar verilmedi. Açıkçası Sean çok farklı bir hayat yaşıyor. Birleşik Devletler'de ailesi var. Kendisi ise Londra'da yaşıyor."

"O, şu ana kadar başardıklarından gerçekten keyif alıyor. Bu deneyimden keyif aldı. Gelecek ve ilerlediğimiz yön konusunda heyecanlı. Şu anda açıkçası nefes almaya vaktimiz yok."

"Bu açıdan bu hafta sonu geçip Londra'ya döndüğümüzde gelecekte ne yapacağımızı konuşacağız. Ancak şu ana kadar bir karar vermedik." dedi.

Carey, kendi geleceği hakkında da konuştu ve hemen görevi bırakma yönünde bir planının olmadığını söyledi. Carey'nin yeri için Mercedes'in takım patronu Toto Wolff'un adı geçiyor. Carey, mevcut görevinin uzun vadeli olmayacağını kabul ediyor.

Carey, "Yeteri kadar yaşlıyım. Ben kısa vadeli buradayım. Kariyer için burada değilim. Bu işte uzun vadeli değilim. Şu an için F1'deki mücadeleden keyif alıyorum ve bu işi yapamayana kadar buna odaklanmış olacağım."

"Gelecek konusunda heyecanlıyım. Bir noktada düşersem ya da Liberty benden bıkarsa, sonrasına bakacağız. Ancak bunu açık bir şekilde herkesin gözü önünde tartışmak muhtemelen faydalı olmaz." dedi.