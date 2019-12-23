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Formula 1 / Son dakika

Carey: "Önemli olan yarışların sayısı değil, kalitesi"

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Carey: "Önemli olan yarışların sayısı değil, kalitesi"
Ekleyen:
, Editör
23 Ara 2019 07:49

Chase Carey, Formula 1 takviminde kaç yarış olduğundan çok yarışların ne kadar kaliteli olduğuyla ilgilendiklerini söyledi.

Formula 1 takvimindeki yarış sayısının arttırılması planlanıyor ancak çok sayıda yarışa sahip olmanın, taraftarları olumsuz etkilemesinden de endişe ediliyor.

Son dönemde takvime giren çoğu yeni pist beklenen etkiyi yaratamadı ve bazı yarışların takvimden düşürülmesi gerektiği dahi söyleniyor.

Bununla birlikte yeni sezonda Vietnam ve Hollanda yarışları takvime girecek ve Liberty'nin 2020 sonrasında bu rakımı 25'e çıkarma ihtimali gündemde.

Ancak Formula 1'in CEO'su Chase Carey, kalitenin kendileri adına miktardan daha önemli olduğunu söyledi.

Carey, “Şöyle ki, yarış hafta sonlarının en az üç gün şeklinde yapılmasını planlıyoruz. Yani cuma, cumartesi ve pazar günü şeklinde olacak. Bu durum sporumuzun ayrılmaz bir parçası."

"Perşembe günü düzenlenen etkinliklerin kaldırılması, hafta sonu programını daha iyi hale getirecek ve sezon başına 25 Grand Prix'ye kadar çıkılmasına izin verecek."

"Fakat bizim için takvimdeki yarış sayısının değil, yarışların kalitesinin önemi var."

"Asya'da yapılacak yarış sayısını arttırmak, sporun gelişimini olumlu yönde etkiler."

"İçinde bulunduğumuz coğrafyaları ve yer aldığımız pazar sayılarını genişletmenin bizim için bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum."

"Ayrıca Afrika yarışının takvime dönmesi de harika olurdu." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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