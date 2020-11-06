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Formula 1 / Son dakika

Carey: "Honda’nın F1’den çekilmesi ekonomik bir karar"

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Carey: "Honda’nın F1’den çekilmesi ekonomik bir karar"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1 CEO'su Chase Carey, Honda’nın spordan çekilmesinin ekonomik bir karar olduğunu ve 2026 motor kurallarının yeni üreticileri spora çekebileceğini söyledi.

Honda, 2021 sezonunun ardından Red Bull Racing ve AlphaTauri'ye motor sağlamayı bırakacak ve spordan ayrılacak.

Honda, F1 programını maddi kaygılardan dolayı değil, kaynaklarını alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmek için sonlandıracağını duyurdu.

Honda'nın F1 projesi her zaman, AR&GE çalışmalarının bir parçası oldu. Bu açıdan F1'den çekilen kaynaklar, farklı noktalarda kullanılacak. Bunun dışında F1 projesinde çalışan mühendisler, kazandıkları deneyimleri yeni projelerde kullanabilecekler.

Ancak Carey, bunun temel olarak bir finans meselesi olduğunda ısrar ediyor.

Carey, Wall Street'e şöyle dedi: "Honda'yı bu karara iten iki şey olduğunu düşünüyorum."

“Benim bakış açıma göre bunlardan ilki, büyük ölçüde Honda'nın genelinde yaşanan ekonomik zorluklarla ilgiliydi."

“Otomobil endüstrisi genel anlamda bazı zorluklar yaşıyor ve bence Honda, açıkça bu zorlukların içerisinde ve bunlarla boğuşuyor. Bence asıl mesele buydu."

"Tabii ki mevcut F1 motorlarının maliyeti de bir rol oynuyor, ancak bunu doğru bir şekilde ele alacağız."

"Bence Honda, bugün bu baskıların var olduğunu hissetti ve bazı kararlar almak zorunda kaldı."

2026'da yeni bir güç ünitesinin kullanılması planlanıyor ve hangi yöne gidilmesi gerektiği konusunda tartışmalar zaten başladı.

Carey, bunu da şöyle yorumladı: "Diğer tarafta, aslında artan bir desteğe sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Ve sadece spordaki taraflardan ya da üreticilerden değil, sporda olmayan üreticilerden de destek görüyoruz."

“Sürdürülebilirlikle ilgili geleceğimiz ve gelecek nesil motorlarda takip edeceğimiz yön konusunda inanılmaz derecede hevesliler. Volkswagen CEO'sunun birkaç ay önce kullandığı sözleri gördünüz mü bilmiyorum ama bizim için çok önemliydi."

"Yeni nesil motor ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz hakkında daha fazla bilgi vermeye başladıkça, aslında hem mevcut partnerlerden hem de potansiyel yeni partnerlerden bunun onların geleceği için ne kadar önemi konusunda giderek artan bir destek göreceğiz."

 
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Editör Adam Cooper

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