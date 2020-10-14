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Formula 1 / Son dakika

Carey, F1 tarihinin 'değişime karşı direnmesinden' endişeli

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Carey, F1 tarihinin 'değişime karşı direnmesinden' endişeli
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: İnci Beğen , Editör

Chase Carey, Formula 1 tarihinin ve geleneklerinin, serinin ters grid sprint yarışları gibi format değişikliklerine karşı bir duvar olmaması gerektiği konusunda uyardı.

Formula 1 yetkilileri, takvimdeki belirli Grand Prix'lerde sıralama turları yerine bir alternatif olarak ters grid sprint yarışlarını tanıtmak için hamleler düşünüyorlardı.

Teklifin hayata geçmesi için oybirliği ile anlaşmaya varılması gerekiyordu ancak Mercedes'in duruma ayak diremesiyle, 2020 için reddedildi. Oylama yapısında yapılan bazı değişiklikler, gelecekte ilerlemeyi kolay hâle getirse de şimdilik muhalefet büyüdü gibi görünüyor.

F1'den ayrılacak olan CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Chase Carey, değişikliklerin bazı taraftarlarca iyi karşılanmayacağını ancak diğer sporlardan örneklerin değişikliklerin faydalı olabileceğini kanıtladığını söyledi.

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Carey, F1'in Beyond the Grid podcast'inde, "Çoğu sporda, herhangi bir değişiklikten bahsedildiğinde, fanatik taraftarlar değişime direniyor."

"Major League Baseball, belirlenmiş vurucu sistemini getirdiğinde bunu beğenmeyenler oldu. NBA üç sayı çizgisini spora getirdi, eskiler bundan hoşlanmadı. Play-offlara takım eklediler, eskiden lig şampiyonları World Series'de oynardı, bu sene ise 16 takım mücadele etti."

"Bu örneklerin çoğunda, hepsinde değil, ancak çoğunda, yapılan bu değişiklikler oldukça pozitif, yeni enerji getiren, yeni bakış açısı getiren şeyler oldular."

"Bence sporun marifetini ıvır-zıvırla doldurmamaya dikkat etmelisiniz, tabii ki de sporun geçmişinin öneminin farkına varmalı ve bu sporu özel yapan şeyin ne olduğunu bilmelisiniz, ancak bunun, sporun taraftarlar için daha eğlenceli bir hâle getirebilecek değişikler konusunda, bir deli gömleği hâline gelmemesine dikkat etmelisiniz." dedi.

F1 motor sporları direktörü Ross Brawn ise, Monza'da yapılan ve büyük dramaya sahne olan İtalya Grand Prix'si sonrasında, 2021 için ters grid sprint yarışı teklifinin yeniden görüşülmesi gerektiğini söylemişti. 

F1'in, 2021'den itibaren geçerli olacak yeni Concorde Anlaşması'ndaki yönetim sistemine göre bir format değişikliği yapılması için "süper çoğunluk" gerekecek, ve bu sene yapılan ittifak sistemi rafa kalkacak.  

Ancak pek çok takım bu konu üzerinde Mercedes'e destek verme konusunda fikir değiştirdiklerini söylerken, pek çok sürücü ise format değişikliğinin galibiyetlerin önemini azaltması üzerindeki kaygılarını dile getirdiler. 

Carey ise, format değişikliği üzerinde alınacak olan herhangi bir kararın bir "grup kararı" olacağını ve F1'in takımlara bunu "dikte etmeyeceğini" söyledi.

Podyum: 2. Carlos Sainz Jr., McLaren, 3. Lance Stroll, Racing Point, yarış galibi Pierre Gasly, AlphaTauri

Podyum: 2. Carlos Sainz Jr., McLaren, 3. Lance Stroll, Racing Point, yarış galibi Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, 1st position, takes victory ahead of Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, 2nd position

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, 1st position, takes victory ahead of Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, 2nd position

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence özellikle bir sıralama yarışı üzerine alınan karar, bir grup kararı olmalı. Benim açımdan biz, bunu dikte etmeyeceğiz."

"İyi bir şekilde hazırlanalım, konunun artıları ve eksileri hakkında konuşalım, konunun sorunları ve fırsatları üzerine gereken çalışmaları yapalım ve herkes ile beraber dürüst bir tartışma yapalım."

"Bir partnerlik ruhu olması için önemli olan ve buna sadece bir takım için iyi veya kötü olması üzerine değil, ancak spor için iyi mi kötü mü olduğuna bakmak ve bilgili bir karar vermek lazım."

"Bu, spor için saygın olduğunu ve taraftarlar için daha iyi yarışlar olduğunu düşündüğümüz bir karar mı? Günün sonunda olay tamamen bundan ibaret."

"Tüm taraftarlar bunu beğenmeyecektir, hiçbir zaman %100 başarı sağlayamazsınız, işte bu yüzden de sporun gelişmesinin dengesini sağlamak için doğru kararı almalıyız."

"Bunu, sanki bir duvara karşı fikir üretiyormuşuz gibi değil, her zaman sporu taraftarlar için ilgi çekici ve heyecanlı yapmak için üretmeliyiz ve kendimizi bu amaçla zorlamalıyız."

 

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Editör Luke Smith

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