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Formula 1 / Son dakika

Carey: "F1 takviminde hedef sayımız yok"

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Carey: "F1 takviminde hedef sayımız yok"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
31 Eki 2019 21:13

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, Formula 1 takviminin gelecek senelerde kaç yarış olması gerektiğine dair kafalarında net bir sayının olmadığını söyledi.

Bu sene 21 yarışa sahip olan takvim, gelecek sene Hollanda ve Vietnam yarışlarının dahil olması, Almanya'nın düşmesi ile 22 yarışa sahip olacak.

Liberty'nin gelecek senelerde bir sezonda 24-25 yarışa sahip olmayı hedeflediği yönünde iddialar olsa da, Carey net bir hedeflerinin olmadığını, personel sıkıntılarının yaşanacak olması nedeniyle takımların çok fazla yarışa sıcak bakmadıklarını söyledi.

Wall Street'e konuşan Carey, "Bu sporda çok fazla yıpranma olduğunu anlamalıyız bu yüzden yarış sayısı açısından yapabileceklerimizin bir sınırı var."

"Sihirli bir sayı yok. Biz hâlâ bir miktar kapasitenin olduğunu düşünüyoruz ancak pilotlara ya da takımlara sorduğumuzda 22 ya da 23 yerine 21'i tercih edeceklerini biliyoruz."

"22 yarış yapmayı kararlaştırdığımızda, aşınan bazı şeyleri koparmak için bazı adımlar atmak zorunda kaldık. Barcelona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testler var. Onu kısalttık. Eskiden iki tam hafta test gerçekleşiyordu, şimdi ise daha kısa süre olacak. Sezon içinde bazı testler oluyordu ve bu yüzden yoğundu, onu da azalttık."

"Şu anda yarış hafta sonunun yoğunluğunu azaltmaya ve bu sayede onları daha esnek hale getirmeye çalışıyoruz. Reklam açısından üç günlük pist üstü aktivite olması önemli ancak takımların piste gelişlerini daha esnek hale getirmek açısından bir şeyleri yeniden yapılandırabiliriz. Böylece sporu taraftarlar için zayıflatmadan, farklı yarışlar için bazı günleri kısabiliriz. Bu sayede spor pilotlar, takımlar ve içerisinde yer alan herkes için daha yönetilebilir olabilir." dedi.

Carey, takvimdeki yarış sayısının artmasına rağmen gelecek seneler için farklı pistlerden ve ülkelerden ilginin artmaya devam ettiğini söyledi.

Carey, "Spora olan talebi ve sporun küresel bir spor olmasını takip ediyoruz. Ancak Avrupa'daki yarışları kaybetmek pahasına yeni pazarları kovalamıyoruz. Avrupa'daki iki tarihi yarışla -Monza ve Silverstone- uzun vadeli anlaşma imzaladık. İspanya'yı ise senelik yeniliyoruz."

"Bunu sürdürmek istiyoruz ancak aynı zamanda Asya ve Amerika'da büyümek istiyoruz. Doğru organizasyonu bulmamız halinde, onu değerlendirmeyi umuyoruz."

"Bizi heyecanlandıran şeylerden birisi, yarış isteyen yerlerdeki artış. Son senelerde bunun arttığını söyleyebilirim. Antarktika dışında her kıtada görüşmeler yapıyoruz!"

"Açıkçası takvime yarış ekleme kapasitemiz oldukça sınırlı, bu yüzden mevcut talep, şu anda yapabileceklerimizin üzerinde. Yarışlarımızın çoğu uzun vadeli anlaşmalara sahip. Uzun vadeli anlaşmalar istiyoruz ve bu tür anlaşmalara değer veriyoruz."

"Bu süreçte tabii ki her zaman çalkalanmalar olacak. Bu seneye bakın. Zandvoort ve Vietnam gibi iki yeni yarış geliyor ve Almanya gidiyor."

"Nicelikten ziyade nitelik önemli. Takvime bir yarış eklediğimizde, onun bu spora gerçekten özel bir şeyler getirmesini istiyoruz."

"Vietnam, Asya'daki mevcut yarışların ardından çok aşırı heyecan verici bir ülke olduğu için takvime alındı. Orası inanılmaz seviyede coşkulu insanlara sahip bir ülke ve orada harika yarış olacağına inanıyoruz. Zandvoort ile 3 senelik anlaşma imzaladık ve şimdiden 3 senenin biletlerini sattılar." dedi.

Carey son olarak, Miami GP hedeflerinde yaşanan sorunları kabul etti ve üstesinden gelebilmek için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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