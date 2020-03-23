Carey, F1 sezonunun yaz aylarında başlamasını ve takvimin 15-18 yarış olmasını bekliyor

Carey açıklamasında şunları söyledi:

Geçtiğimiz haftalarda Formula 1 yönetimi, 10 F1 takımı ve FIA bir araya gelerek COVID-19 pandemisi konusunda hızlı ve kararlı bir adım attı.

An itibariyle kimse durumun ne zaman düzeleceğine dair bir fikre sahip olamasa da durum düzelecek. Ve durum düzelince biz tekrardan yarışmaya hazır olacağız. Taraftarlarımıza 2020 Şampiyonluk Sezonunu getirmek için çok çabalıyoruz.

Şunu da biliyoruz ki an itibariyle takvimde bulunan yarışlar ertelenebilir, ancak buna rağmen biz ve partnerlerimiz, sezonun 15-18 yarışlık yeni bir takvimle beraber yaz ayları itibariyle başlamasını bekliyoruz.

Daha öncesinde de açıkladığımız gibi yaz arasını Mart/Nisan'a çekmiş bulunmaktayız. Normal yaz arası döneminde yarışabilmeyi bekliyoruz. Buna ek olarak sezonun bitiş tarihinin 27-29 Kasım döneminin de ilerisinde olacağını bekliyoruz çünkü orijinal 2020 takvimine göre daha farklı bir planlama yapma amacımız var.

An itibariyle olayın ciddiyetini sürdürmesi nedeniyle kesin bir takvim planını ortaya koymamız mümkün değil ancak durum ile ilgili, ev sahibi ülkelerden daha net bilgiler almayı planlıyoruz. Bununla beraber ülkelerin seyahat ile ilgili sorunlarını da birkaç ay içinde öğrenmek istiyoruz.

FIA'nın 2021'e kadar teknik kuralları dondurması üzerine yapılan anlaşmayı açıklaması, yaz arasının olmayıp takımların fabrikaları Mart/Nisan ayı sırasında kapatmayı kabul etmeleri durumu sayesinde sporumuz, yılın ilk yarısında kaybettiği zamanı normal bir şekilde çalışarak geri kazanabilecek.

Bu esneklik sayesinde sporumuz gelişebiliyor, deney yapabiliyor ve yeni şeyleri deneyebiliyor. Buna e-spor platformumuzu geliştirmek de, Netflix serisi Drive to Survive için yeni içerikler koymak da, sporumuzun yükselen değerini sponsorlar, yayın kuruluşları, organizatörler, takımlar ve taraftarlar ile beraber artırmak için yaratıcı durumlar ortaya koymak da dahil.

Formula 1 yönetimi, takımlar ve FIA olarak önemli hissedarlarımız ile çalışıyoruz. 2020 sezonunu başlatmak için, pistlere en kısa sürede dönmek için çok ağır bir şekilde çalışıyoruz ve plan yapıyoruz. Bunu yaparken sağlık otoritelerinden ve uzmanlarından öneriler almaya devam edeceğiz. İlk amacımız taraftarlarımızın, ziyaret ettiğimiz toplumların ve Formula 1 ailesinin güvenliğini ve sağlığını korumak.

Eminiz ki hepimiz bu günleri geride bırakacağız ve daha iyi günler göreceğiz. Gördüğümüzde de, bu spora her türlü seviyede bağlı olan herkesin ödüllendirildiklerini hissettiklerinden emin olacağız.

En iyi dileklerimle,

Chase

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