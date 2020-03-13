Carey: “F1, Avustralya GP konusunda doğru kararlar verdi”

Perşembe günü McLaren, çalışanlarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirmiş ve takım, hemen yarıştan çekilmişti.

Takımlar, yarışın devam edip etmeyeceği konusunda gece boyunca tartışmalar yaptılar. Ancak yerel saatle sabah 10:08’e kadar, yani birinci antrenman seansının başlamasına iki saatten az bir süre kalana kadar bir karar alınamadı. Bu saatte yapılan açıklamada ise yarışın iptal edildiği belirtildi.

F1, yarış hafta sonu öncesindeki endişelerin dile getirilmesinin ardından durumu bu şekilde ele alması yüzünden eleştiriler aldı.

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, perşembe günü yaptığı açıklamada, son zamanlardaki olaylara rağmen yetkililerin yarışın devam etmesini istemesinin “şoke edici” olduğunu söylemişti.

Yarışın iptalinin ardından konuşan F1 CEO’su ve başkanı Carey, serinin patronlarının bu “değişken durumu” yönetmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Carey, “Doğru kararları verdiğimizi, ortaklarımızla iyi çalıştığımızı düşünüyorum.”

“Sanırım hepimiz, yarış olmayacağı için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ancak zorlu bir zamandayız ve verilmesi gereken kararları verdiğimizi düşünüyorum.”

“Dün akşamı, herkesten fikir almakla geçirdik. Bu karar FIA, Avustralyalı ortaklar, biz ve kesinlikle takımlardan gelen fikirlerle gelen ortak bir karardı. Beklendiği gibi, farklı görüşler vardı.”

“Zorlu bir durumda, birçok şeyle eş zamanlı olarak uğraşıyorduk. Farklı görüşler var mıydı? Evet. Herkes bununla mücadele etmeye çalıştı.”

“Ancak doğru yere ulaştığımızı ve doğru kararı verdiğimizi düşünüyorum.”

“Durum geliştikçe, doğru kararı verdik diye düşünüyorum. Bu kararı vermek için tüm ortaklarımızla iyi şekilde çalıştığımızı düşünüyoruz.”

“Açıkçası, çeşitli olayların nasıl geliştiğini kontrol edemiyoruz. Dünyanın birçok yerinde, durum 24 ya da 48 saat içerisinde çok değişebiliyor. İnsanlar Avrupa ve Amerika arasında seyahat ediyorlar ve 24 saat sonra seyahat yasağı geliyor ve artık bu ülkeler arasında gidip gelemiyorlar.”

“Eş zamanlı olarak başa çıkmanız gereken, etkili kararlar vermeniz gereken sorunlar bunlar.” ifadelerini kullandı.

Takımlar daha Melbourne’e gelmeden yarışın iptal edilmesinin düşünülüp düşünülmediği sorulduğunda ise Carey, “Bunu geçen haftadan önce bile kesinlikle tartışıyorduk. Birden bire ortaya çıkan bir şey değil.”

“Geçtiğimiz hafta bildiklerimize, ülkedeki duruma, yaşanan olaylara ve vaka sayısına göre buraya gelmeye karar verdik.”

“Avrupa’daki durum, bir hafta öncesine göre çok farklı. Ancak bunun kesinlikle farkındayız. Bu, değerlendirmemiz gereken bir şeydi.”

“Bir hafta önce, takımlar buraya gelmeye başladığında bunun doğru karar olduğunu düşündük ve durum, birçok yönden değişti.”

“Her zaman durumun farkındaydık ve kesinlikle bu tartışmaları yapıyorduk ve başa çıkmaya çalıştığımız şey göz önüne alındığında birçok olasılığa bakıyorduk.” dedi.