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Formula 1 / Son dakika

Carey: "F1, 2021'de normale dönmeye başlayacak"

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Carey: "F1, 2021'de normale dönmeye başlayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Ağu 2020 18:25

Formula 1 CEO'su Chase Carey, COVID-19'un sporu diğer tüm sektörlerde olduğu gibi olumsuz etkilediğini ancak 2021'de her şeyin normale dönmesini umduğunu söyledi.

Liberty Media, bugün yayınlamış olduğu verilerde, Nisan ve Haziran ayları arasındaki dönemde geçen seneki 620 milyon dolarlık gelir karşısında ancak 24 milyon gelir elde ettiklerini açığa çıkardı. Bu aralıkta yarış yapılmadığı için gelirler çok ciddi oranda düştü.

Formula 1'in gelirleri yarışların yapılmasına paralel bir şekilde artıyor. Bu açıdan Temmuz ve Eylül ayları arasında 10 yarışın düzenlenecek olması, gelirlerin artmasını sağlayacak.

Buna rağmen yine de, normal bir dönemde olduğu gibi yarış ücretleri alınamadığı için her zamanki gelir seviyesine ulaşılamayacak.

Carey, 2021'de sporun Liberty'nin devralmasından bu yana planladığı momentumu yeniden kazanacağına inanıyor.

Wall Street'e konuşan Carey, "Gerçekte, bu sene başına dönüp baktığımızda 3 sene önce planladığımız seviyeye gelmiştik."

"Çok açıktık. 2020'nin ilerleme açısından sıradaki adım olmasını ve 2021'de ileri yönde adımı sürdürmeyi umuyorduk."

"Bu açıdan ilerleme açısından büyük ölçüde planladığımız yoldaydık. Bu ilerleme 12 ay içerisinde tamamlanmayacaktı ancak istediğimiz yönde büyüme konusunda devam edecektik."

"Sene başında iyi yoldaydık ve oldukça tahmin edilebilir bir iş modeline sahip olacaktık."

"Virüsten önce konuştuğumuz uzun vadeli büyüme yolunda ilerliyorduk. Ancak virüs durumu tersine çevirdi." dedi.

 

Carey, gelecek sene dünyanın yeniden normale döneceğini ve Formula 1'in normal takvimine devam edebileceğini umuyor.

Carey, "Şu noktada normalde 2021 için planladığımız takvimi yapabilecek gibi görünmüyoruz ancak yine de oldukça yakınız."

"Artık bu virüs döneminde bir şeyleri planlama daha karmaşık bir hal aldı çünkü taraftar katılımı açısından ne tür kısıtlamalar olacağını bilmiyoruz."

"Bildiğimiz bir şey varsa, o da dünyanın her zaman bildiğimiz gibi işlev göstermeye başlaması gerektiği. 2021'de, bu sektörde planladığımız noktaya oldukça yakın bir yerde olacağımıza inanıyoruz."

"Ancak virüs nedeniyle hiç kimse, tam olarak neler olabileceğini ön göremiyor. Pandemi nedeniyle beklenmedik durumlar olmazsa, 2021 ve 2022'nin büyük ölçüde bu senenin başında planladığımız şekilde, 2019'daki gibi büyüme yılı olmasını umuyoruz." dedi.

Carey, virüsün yeni televizyon anlaşmalarını olumsuz etkilemediği konusunda ısrarcı.

Carey, "Yayın dünyasında, doğası gereği uzun vadeli anlaşmalar yapıldığı için virüsün, COVID öncesinde dönemde yaptığımız görüşmelere kıyasla çok ciddi etkisi yok."

"Kısa vadeli bakarsak herkesin bazı tedirgin olduğu konular var. Virüs nedeniyle evde geçirilen zaman ve yapılan şeylerde artış var, bu açıdan ekrandan bir şeyler izlemek her zamandan daha büyük önem kazanabilir. Bu yüzden görüşmeler konusunda belli bir güvenim var." dedi.

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Editör Adam Cooper

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