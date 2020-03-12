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Formula 1 / Vietnam GP / Son dakika

Carey, Coronavirüs krizi ortasında Vietnam GP'yi kurtarmak için çalışıyor

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Carey, Coronavirüs krizi ortasında Vietnam GP'yi kurtarmak için çalışıyor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Mar 2020 05:39

Formula 1 CEO'su Chase Carey, Coronavirüs krizinin artan etkisinin ardından Vietnam Grand Prix'si organizatörleriyle görüşmek için Çarşamba günü Hanoi'ye gitti.

Vietnam hükümeti, virüsün yayılmasını durdurmak için önlemler uygulamaya devam ettikçe, yarışın 5 Nisan'da planlandığı gibi devam etme şansı hızla azalıyor gibi görünüyor ve bazı kaynaklar erteleme duyurusunun kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada, Covid-19'un küresel bir salgın olduğu duyurulmuştu ve etkinlikleri kısıtlamaları konusunda dünya çapında hükümetler üzerinde daha fazla baskı uygulanmıştı. Bunun üzerine de Formula E, 2019/20 sezonunu askıya aldı.

Carey'nin yaptığı bu sürpriz ziyaret, yarışla ilgili büyük endişe ve krizin işareti gibi görünüyor.

Ayrıca beş F1 takımının üyesinin testler için tecrit edildiği haberi, Albert Park padokunda gerginliği artırdı ve Carey'nin Hanoi etkinliğini düzenleme şansını azaltacak.

Bir Formula 1 sözcüsü vizeler konusunda görüşmelerin devam ettiğini ancak şimdilik yeni bir bilgi olmadığını söyledi.

Vietnam başbakanı, çarşamba günü virüsün yayılmasını durdurmak için bir dizi karantina önlemi aldıklarını açıkladı. Ülke ayrıca pek çok AB ülkesi için sunulan vizeden feragat imkanını kaldırdı ve İtalya'yı da zaten başvurması gerekmeyenler listesinden çıkardı. Bu değişiklik ülkeye kimin girdiğinin kontrol edilmesini ve izlenmesini kolaylaştırıyor. 

Ülkedeki spor, toplantı ve toplu etkinlikler de kısıtlamalardan etkilenmeye devam ediyor. Futbol maçları kapalı kapılar ardında oynandı. Ayrıca Avustralya'ya karşı oynanacak olan Olimpiyat eleme maçı da seyircisiz olacak.

Genç oyuncuların lig maçları da ertelendi.

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