Formula 1, yeni "Concorde" görüşmelerini askıya aldı

Mevcut Concorde anlaşması bu senenin sonunda bitiyor ve taraflar son birkaç senedir yeni kurallarla birlikte yeni anlaşma üzerinde de çalışıyorlar.

Henüz bu konuda anlaşmaya varılamadığı için, teoride tüm takımlar bu sene sonrası için Formula 1'e adanmış durumda değiller.

Wall Street'e konuşan Carey, "Koronavirüs her şeyi durdurana kadar Concorde anlaşmasını tamamlamanın son aşamalarındaydık."

"Kısa süreliğine onu askıya alıp öncelikle 2020'deki kısa süreli sorunları çözmeye odaklandık."

"2020 takviminde ilerleme kaydedip takımlarla kuralları netleştirdiğimizde, bir kez daha yakın gelecekte Concorde anlaşmasını tamamlamaya odaklanacağız." dedi.

Yeni Concorde anlaşmasının zamanında tamamlanamaması halinde mevcut anlaşmanın gelecek sene için geçerli olup olmayacağı sorulduğunda Carey, yeni anlaşmanın tüm takımlar onay vermese dahi devreye girebileceğini söyledi.

Carey, "Gerçek şu ki, 2021'e girdiğimizde FIA ile yeni Concorde anlaşmasını tek taraflı devreye sokup, 'işte kurallar, işte yeni yapı' diyebiliriz. Yani bir şeyi (şu anki anlaşmayı) uzatmamız gerekmiyor."

"Kuralları devreye sokup, 'Yarışacaksanız, işte kurallar' diyebiliriz. Ancak açıkçası takımlarla olmasını istediğimiz şey bu değil."

"Gelecek sene uygulanacak olan Concorde anlaşması, yeni anlaşma olacak ve onu tek taraflı uygulamaya sokabiliriz." dedi.

Carey, 175 milyon dolardan 145 milyon dolara düşmesi planlanan bütçe sınırının yakında kesinleşeceği konusunda iyimser olduğunu, bu rakamın gelecek senelerde daha da düşürülebileceğini söyledi.

Ancak Carey, üç büyük takımın bu rakamlara düşebilecek kadar küçülmesinin kolay olmayacağını kabul etti.

Carey, "Birkaç takımın çok daha fazla harcama yaptığı ve bütçe sınırı hedefini tutturma konusunda çok zorlanacağı konusuna saygı duyuyoruz."

"Bütçe sınırını uygulamadaki hedefimiz, rekabeti arttırmak, daha iyi yarışlar olmasını sağlamak ve bu işi herkes için daha sağlıklı bir iş haline dönüştürmekti."

"Nasıl olması gerektiği konusunda farklı düşünceler oldu. Bu sporda bütçe sınırını uygulamak Amerika'daki takım sporlarına göre daha zor. Orada sadece maaşlar var. Burada ise çok fazla teknoloji ve mühendislikle çok fazla hareketli bölüm var."

"Bu yüzden burada, bütçe sınırının mantıklı olup olmadığından ziyade daha çok nasıl uygulanabileceği konusunda görüşmeler oldu."

"Daha önceden de söylediğim gibi, bütçe sınırına uymak için büyük değişiklikler yapması gerekecek takımlar üzerinde bir baskı olacak, ancak bütçe sınırının bize getireceği hedefler, hepimizin hedeflediği şeyler ve sporun, içerisinde bulunan insanlar ile beraber taraftarlarının da yararlanacağı şeyler."

Carey'e göre spor, uzun vadeli planda normale dönebilir. Ancak kriz sebebiyle ortaya, sporu uzun süre zorlayacak etkiler de çıkabilir.

"Her şeyden önce 2021'e gelindiğinde işlerin, dört ay öncesinde beklediğimiz bir şekilde olması konusunda emin olmalıyız. Dört ay öncesinde kurduğumuz geleceğin devam ettiği konusunda emin olmalıyız, bu yüzden şu anda yönetmeye çalıştığımız şey bizim için kısa ve geçici bir dönem."

"Bizce, aldığımız destek ve ilgi - bu gerek taraftarlardan veya partnerlerimizden gelen ilgi ve destek olabilir - bizi tekrardan en üst noktaya çıkarabilir. Ancak bununla beraber uzun süre boyunca devam edecek etkilerin olmayacağını da söylemiyorum."

"Ancak bizim gibi organizasyonların gücü sayesinde taraftarlarımız geri gelecektir, bizim gibi organizasyonların gücü gittikçe artacaktır ve bizim partnerlerimiz, bu süreçte bize hiç olmadıkları kadar destek verdi, her ne kadar ekonomi herkesi etkiliyor olsa da."