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Formula 1 / Son dakika

Carey: Çin GP tarihini ayarlamak zor olacak

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Carey: Çin GP tarihini ayarlamak zor olacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Şub 2020 14:54

Chase Carey, Çin Grand Prix'inin 2020 sezonunda ertelenmesi sonrası yeni bir tarih bulunmasının zor olacağından bahsetti.

F1 yetkilileri ellerinde olan takvimin içinde Çin için yeni bir tarih arıyorlar ancak yapılacak yarışların olduğu yerler sebebiyle sıkıntı yaşıyorlar.
Yapılabilecek değişikliklerden bir tanesi sezon finalinin yapıldığı Abu Dhabi yarışının tarihini değiştirip Çin yarışını Kasım sonuna almak.

Bakü'deki BHMSE Konferansı'nda Autosport/Motorsport.com'a konuşan F1 CEO'su Carey, 2020 sezonunda Çin'e bir yer bulmanın zor olacağı ancak tüm çözümlerin üstünde durulmadığının altını çizdi. 

Carey durum için "Çok zor. Tüm yükümlülüklerimizi kullanmaya çalışıyoruz ancak bir seneye girdiğinizde tüm tarihler tamamıyla belli oluyor, çok dolu bir program var. 

"Çinli partnerlerimize çok önem veriyoruz, çok iyi partnerlik ilişkisine sahibiz. Çin bölgesinde iyi bir büyüme sağladık ve bunu kesinlikle korumak istiyoruz.

"İnsanların sağlık ve güvenliği her şeyden önce geliyor. Her şeyi programın içine sığdırmak zor olacak, dolu olan tarihleri zaten zorlukları olan başka tarihlerle oynatmak gerçekten zor.

"Bu işi çözmeye çalışıyoruz. Tüm seçenekleri ele almadık ancak sorunu çözmede sorunlar yaşayacağımıza inanıyorum."

24 ülkede 44.000 üzerinde corona virüsü vakası rapor edildi, bu hafta itibariyle Çin'de ölen kişi sayısı 1.000'i geçti.

Yarışın tarih belirleme işlemlerinin nasıl yapılacağı sorusuna Carey şu cevabı verdi: "Sanırım kimse bilmiyor, keşfedilmemiş bir bölgedesiniz.

"Nasıl çözeceğimiz yönünde bir fikrimiz yok veya bu virüsün ne zaman biteceğinin, her şeyin normale döneceğinin. Bu yüzden, herkesin bununla gerçek zamanlı olarak uğraştığı durumuyla yola çıkarak bir yorum yapmak çok zor."

F1 bu sene - Çin ile kara sınırı paylaşan - Vietnam'da ilk yarışını Nisan ayının başında düzenleyecek ve pek çok padok personeli sezon açılış yarışı olan Avusturalya Grand Prix'i için Güneydoğu Asya üzerinden seyahat edecek. Carey, Corona virüsü vakalarının Çin'in dışında sınırlı sayıda olduğunu, F1 yönetiminin durumun farkında olduğunu ve padoğa ne tür bir etki bırakabileceğinin farkında olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kesinlikle durumun farkındayız. İnsanların sağlığı ve güvenliği ilk önceliğimiz.

"Çin'in dışında, bildiğimiz kadarıyla, bugün çoğu yerde, altı, sekiz veya 10 kişi bu virüse maruz kalmış.

"Kimse bir iki haftaya ne olacağını bilmiyor, bu yüzden durumun 4 haftada ne duruma geleceği konusunda bir şey söylememiz zor. Bence sadece durumun farkında olup, insanlarla iletişimde kalabilir ve olay açığa çıktıkça sorunu çözmeye odaklanabiliriz.

"Şu anda virüs ile ilgili bildiklerimiz Çin ile sınırlı. Ancak ne bilmediğimizi bilemiyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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