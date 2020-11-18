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Formula 1 / Son dakika

Carey: "2021 için bazı pistlerle görüşüyoruz"

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Carey: "2021 için bazı pistlerle görüşüyoruz"

Formula 1 CEO'su Chase Carey, 2021 takvimindeki boşluk için çeşitli pistlerle görüşme halinde olduklarını doğruladı.

2021 Formula 1 takvimi açıklandı ve takvimde beklendiği üzere toplamda 23 yarış yer aldı. 23 yarıştan 22'sinin nerede olacağı açıklandı ve bir tanesi için görüşmeler sürüyor.

F1 CEO'su Chase Carey, Vietnam'dan boşalan yeri doldurmak için görüşmelerde bulunduklarını belirtti.

Carey, ülke vermedi ancak bu pistler arasında İstanbul da var.

F1 CEO'su, "Bazı pistler için görüşmelerimiz devam ediyor, takvimdeki bu boşluğun yakında doldurulacağını umuyoruz." şeklinde değerlendirdi. 

Bu yıl şimdiye kadar çok az yarışta seyirci yer aldı ve artan COVID-19 vakalarından ötürü gelecek yılki yarışların seyircili olup olmayacağı belirsiz.

Ancak Carey, bu konuda iyimser olduklarını söyledi.

“Oldukça pozitif ve iyimseyiriz.” 

"Tüm destekçilerimiz yarışlara devam etmek istiyor; Takvimde biraz esneklik olmasına rağmen yavaş yavaş normale dönüyoruz.” 

“Yarışlarda seyirci olacak ama belli bir derece belirsizlik olduğunu da inkar etmemeliyiz ve pandeminin nasıl gelişeceğini tahmin etme şansımız yok. Buna rağmen, tüm dünyaya ilerlediğimizi göstermek istiyoruz." 

Çeviri: Zeynep Temel

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