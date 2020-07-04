Carey, 2020 takviminde 15 ila 18 yarış olacağından emin

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk sekiz yarışı açıklandı ancak sonrasındaki kısımla ilgili büyük belirsizlik var.

Formula 1'in CEO'su Chase Carey, ne olursa olsun bu yıl 15-18 yarışa sahip olacaklarını söyledi.

Carey, “Bence önümüzdeki birkaç hafta içinde yarışların en azından bir kısmının tarihlerini açıklayacağız. Elbette en ideali takvimin ikinci kısmının tamamını onaylamak olacak. Bazı yarışlar hakkında hiç şüphemiz yok, ama bunlar hakkında isim vermek istemiyorum. Burada tablo, bir bütün olarak daha önemli. Tarihleri ayarlamak için diğer yarışların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamamız gerekiyor."

"Bu yıl 15-18 Grand Prix düzenlemeyi hedefliyoruz. Her şey üzerinde anlaştığımız, ancak tarihi henüz doğrulamadığımız bazı yarışlar var. Ülkedeki duruma bağlı olan birkaç yarış var. Ayrıca, taraftarları tribünlerde görmek istiyoruz ve böyle bir fırsat ortaya çıkabilir."

"ABD, Meksika ve Brezilya'da şu anda diğer yerlerden daha fazla enfeksiyon vakası var. Bu ülkelerle birlikte çalışıyoruz. Orada yarış gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini, kısıtlamaların ne olacağını anlamaya çalışıyoruz."

"Kasım ayında yarış planlamanın sorunlarından bir tanesi, o zamana kadar dört ay olması ve hiç kimsenin durumun o anda nasıl olacağını bilememesi. Fakat bir noktada bir karar vermeliyiz. Bunun yakında gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.