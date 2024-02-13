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Cardile: "Yeni SF-24'te, sürülebilirliğe önem verdik"

Ferrari'den Enrico Cardile, yeni SF-24'teki odak noktalarından bir diğerinin sürülebilirlik olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Ferrari SF-24

Geçen yılki SF-23'ün en büyük zaaflarından birisi, zaman zaman dengesi olması ve sürücülerin aracın ne zaman ne yapacağını bilemiyor olmasıydı. Yeni araçta takımın odak noktalarından birisi oldu.

Şasiden sorumlu teknik direktör Enrico Cardile, bu konuda şöyle diyor: "SF-24'ü geliştirirken belirlediğimiz ana hedefler aracımızın sürülebilirliğini arttırmak ve sürücülerimizin aracın tüm potansiyelinden faydalanmasını sağlamak oldu."

"Diğer hedefimiz ise pistte gerçekten temeli sağlam bir araca sahip olmak ve rüzgar tünelinde ortaya koyulan tüm performansın pistte kullanılmasını sağlamaktı."

Odaklandıkları alanlarla ilgili Cardile şunları ekledi: "SF-24'ü tasarlarken kendimize herhangi bir sınır koymadık."

"Mevcut tüm performansı ortaya çıkarmak önemliydi ve bu nedenle aracın pek çok noktası tamamen yenilendi."

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

"SF-24'ü geliştirmek için belirlediğimiz hedef, SF-23'ün sezon içi gelişimi sırasında kendimize koyduğumuz hedefle aynıydı."

"Yani genel hedef açısından bakarsak SF-24, geçen yıl SF-23 ile başarmaya çalıştığımız şeyin devamı niteliğinde ancak 2022 ve 2023'te yaptıklarımıza kıyasla büyük bir yön değişimi var." dedi.

Yeni araç geliştirilirken iki pilotun fikirleri de baz alınmış durumda.

"Bizim için sürücülerimizin yorumlarını anlamak ve bunları teknik parametrelere dönüştürmek, aracı nasıl geliştireceğimiz konusunda net bir fikre sahip olmak anlamına geliyor."

"Dolayısıyla sürücüler bizi geliştiren insanlar ve biz de mühendisler olarak, onları pistte mutlu etmek için ne yapılması gerektiğini anlayıp, aracı nasıl geliştireceğimize bakmalıyız."

Ferrari SF-24

Ferrari SF-24

Fotoğraf: Ferrari

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