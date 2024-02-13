Ferrari: "SF-24 ile tamamen yeni bir yapı yaratmak istedik"
Scuderia Ferrari, bugün yeni aracı olan SF-24'ü tanıttı, şasi departmanı şefi Enrico Cardile SF-24'ün tamamen yeni olduğunu söyledi.
Ferrari, 2023 sezonu takımlar şampiyonluğunu son yarışta Mercedes'e kaptırarak sezonu hayal kırıklığıyla noktalamıştı.
Sezonun büyük bölümünde sallantılı bir performans sergileyen Ferrari, yeni sezona daha sağlam bir şekilde girmek istiyordu. Geçen sene yaşadıkları sorunları telafi etmek için takım patronu Frederic Vasseur, yeni aracın %95'nin farklı olacağını açıklamıştı.
1 şubatta Lewis Hamilton'ın 2025'te Ferrari koltuğuna oturacağı açıklandığında taraftarlar gözlerini bir sonraki sezona dikmişlerdi.
Ancak 2025 öncesinde, tamamlanması gereken bir sezon daha var ve Ferrari bu sezonu iyi geçirmek istiyor. Bunun ilk adımı olarak bugün SF-24'ü tanıttı. Araçta sarı ve beyaz renkler ön plana çıkarken sidepod üzerindeki kısım ağırlık tasarrufu nedeniyle kırmızıya boyanmamış görünüyor.
Ferrari şasi departmanı şefi Enrico Cardile, SF-24'ün tamamen yeni olduğunu ve bu aracı tasarlarken pilotlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak onlara sürüşü daha kolay bir araç sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Cardile, "SF-24 ile tamamen yeni bir yapı yaratmak istedik."
"Aslında başlangıç noktamız geçen yıl benimsediğimiz ve sezonun son bölümünde rekabetçilik açısından ileriye doğru bir sıçrama yapmamızı sağlayan geliştirme yönü olsa bile, otomobilin her alanı yeniden tasarlandı."
Ferrari SF-24
Fotoğraf: Divulgacao
"Pilotlarımızın bize söylediklerini dikkate aldık. Onlara sürüşü daha kolay ve dolayısıyla en iyi şekilde yararlanabilecekleri, sınırlarını zorlayabilecekleri bir otomobil sunmak amacıyla bu fikirleri mühendislik gerçeğine dönüştürdük."
"Kendimize, rüzgar tünelinde gördüklerimizi yarış pistinde yeniden üretebilecek güçlü ve dürüst bir yarış otomobili sunmak dışında herhangi bir tasarım kısıtlaması koymadık." dedi.
Güç ünitesinde sorumlu Enrico Gualterri ise, yönetmelikler sebebiyle motor geliştirmlerinin durduğunu ancak bu yıl tarihin en uzun sezonu olması sebebiyle bunun için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Gualterri, "Güç ünitesi geliştirme çalışmaları yönetmelikler tarafından dondurulmuş olsa da, bu 2024'ün bazı ilginç zorluklar sunmayacağı anlamına gelmiyor."
"Şampiyonanın diğer yıllarına kıyasla daha fazla yarış var ve testler için de daha az zamanımız varken daha hızlı tepki vermemizi gerektirecek bir konu."
"Buna hazırlanmak için, performansı en üst düzeye çıkarmak amacıyla motorla ilgili tüm süreçleri, hazırlık, onaylama ve yönetim gözden geçirdik. Ayrıca, dayanıklılıkla ilgili prosedürleri daha da optimize etmek için ortaklarımızla çok yakın bir şekilde çalıştık: örneğin, pistte, araçtaki sıvıların düzenli olarak izlenmesi sayesinde Shell güç ünitesinin durumunu sürekli olarak kontrol edebiliyor." dedi.
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