"Cardile, Aston Martin'in teklifini kabul etti" iddiası
Enrico Cardile'nin Ferrari'den ayrılma kararı aldığı ve Aston Martin'e geçeceği iddia edildi.
Enrico Cardile, Head of Chassis Area Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
İtalyan basını, Ferrari'nin teknik ekibinde önemli bir değişiklik meydana geleceğini iddia ediyor.
Habere göre, Ferrari'nin aerodinamiden sorumlu teknik direktörü Enrico Cardile, Aston Martin'den aldığı teklifi kabul etti.
Formu1a.uno adlı internet sitesinin haberine göre Cardile, birkaç telefon görüşmesinin ardından Lawrence Stroll'un kendisini sunduğu teklifi kabul etme kararı aldı.
Cardile'nin İtalyan ekipten Aston Martin'e ne zaman geçeceğine dair kesin bir bilgi yok fakat bunun 2025'ten önce gerçekleşmesi pek olası görünmüyor.
Ferrari ve Aston Martin henüz bu söylentiler hakkında yorum yapmadı.
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