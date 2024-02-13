Cardile: "Aracın özellikleri sebebiyle arka süspansiyonu değiştirmeme kararı aldık"

2024 araç lansmanlarında sona gelinirken araçların kullandığı süspansiyon süzenleri de ortaya çıkmaya başladı. Ferrari bir çok rakibinin aksine bu yılda çekme çubuklu süspansiyon yapısını kullanacak.

Lansmanda Ferrari Şasi departmanı direktörü Enrico Cardile'e sorulan, yeni sezona başlarken Red Bull'un seçtiği arka süspansiyon yapısına geçmeyi düşünüp düşünmedikleri sorusu üzerine, "Geliştirme sırasında farklı süspansiyon düzenlerini araştırdık."

"Ancak mevcut süspansiyon düzeniyle devam etme üzerinde uzlaşmaya vardık."

"Uzlaşmadan bahsederken, aero performansı, ağırlık, süspansiyonun uyumu ve benzeri konuları içeriyor. Bu sezon boyunca süspansiyon düzenini değiştirmeyi planlamıyoruz. Daha sonra geliştirme sürecinde neler öğreneceğimizi göreceğiz ama şu ana kadar bu konfigürasyondan memnunuz."

"Geçen yılki araca kıyasla, iç süspansiyonun vites kutusunun içine farklı bir şekilde yerleştirildiği arka tarafta farklılıklar var. Bu aynı zamanda en azından bizim için bir yeni olan bir konsept."

"Çünkü geçmişte yaptığımıza kıyasla iç süspansiyonu yönetmenin farklı bir yolu. Ön kısım konsept açısından geçen yılın hemen hemen aynısı."

RB19, 2023 sezonuna tam anlamıyla damga vururken SF-23 sallantılı bir performans sergiledi. Bu sebeple takım patronu Frederic Vasseur daha önce SF-24'ün %95'inin yeni olacağını söylemişti.

Ferrari yeni aracını tasarlarken dominant RB19'dan ne kadar ilham aldıkları sorusu üzerine Crdile, "Kesinlikle kendi yönümüzü belirledik."

"Geçen yıl boyunca aeroyu şekillendirmek açısından sürülebilirliğin ne anlama geldiğini anlamak için büyük bir çalışma yaptık, yani yönümüz kendimize ait."

"Red Bull'ın hedef belirleme açısından nereye gittiğini veya gelecekte nereye gideceklerini ben söyleyemem. Onlar hedefi bulduktan sonra biz de çeşitli seçenekleri tarıyoruz ve kendi hedeflerimize ulaşmanın en iyi yolunun mevcut seçenek olduğunu görüyoruz." dedi.

Ferrari SF-24 Fotoğraf: Ferrari

Ayrıca Cardile, SF-24 üzerinde dikkatle çalıştıkları bir konunun da arka kanat ve DRS olduğunu açıkladı.

Cardile, "Bu aracın geliştirilmesinin bir parçası da arka kanadı tamamen yenilemek oldu. Bu nedenle yeni arka kanatta bir orta seviye yere basma kuvveti oluşturmaya çalıştık. Aracımızın her noktasını geliştirmeye çalıştık. Bu yüzden dikkatimizi arka kanada da verdik." dedi.

Yer etkili araçlar döneminde yarış performansı inişli çıkışlı olsa da, sıralama performansı Ferrari için daha stabil bir şekilde ilerledi. Lansmanda sorulan aracın sürüşünün kolaylaşmasına yardımcı olacak çalışmaların sıralama performansına etkisi olup olmadığı Ferrari şasi departmanı direktörüne soruldu.

Cardile, "Aracın sürüşünü kolaylaştırmak aerodinamiğin bazı yönlerine diğerleri yerine öncelik vererek elde edildi. Sezon boyunca bu yeni yapıda sıralama performansından ödün verip vermediğimizi piste çıktığımızda göreceğiz. ve şu an bu otomobilin geçmiş otomobillerde olduğu gibi yarışta sıralamadan daha rekabetçi olup olmayacağını söylemek için çok erken." dedi.

İtalyan mühendis, simülatör verilerinden iyi sonuçlar aldıklarını ancak araçlar piste çıkmadan ne durumda olduklarını bilemeyeceklerini de söyledi.

"Simülatör kilit bir unsur. Dolayısıyla iyi bir simülatöre sahip olmak çok önemli. Ancak simülatörde doğru modellemeye ya da araca ve aracın fiziğine ilişkin doğru modellemeye sahip olmamız daha da önemli."

"Geçen yıl simülatörü çok iyi kullandığımız için araç, simülatörde gördüğümüz ya da her zaman pistte bulduğumuz şekilde sağlam bir şekilde tepki veriyordu. Bu sebeple, geçen yıl sprint yarışlarına hazırlanırken güçlüydük."

"Bu yılki aracın hissiyatına gelince, simülatördeki hissiyatımız iyi, araç ilerleme kaydetti. Ama piste çıkmadan diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu göremeyeceğiz. Dolayısıyla, bu sezona başlamayı, aracın gerçek rekabet gücünü kontrol etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.