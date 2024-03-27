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Formula 1 Avustralya GP

Stella: "Red Bull ufalanmanın olduğu bir pistte avantaj yakalayamadı"

McLaren Formula 1 takım müdürü Andrea Stella'ya göre Red Bull, bu sezonki önceki yarışların aksine 2024 Avustralya Grand Prix'sinde lastikleriyle herhangi bir avantaj elde etmedi.

Matt Kew
Matt Kew
Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Erik Junius

Max Verstappen'in aşırı ısınan sağ arka freni, Avustralya GP formasyon turundan itibaren onu zorladı. Carlos Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Ferrari ilk iki sırayı alırken Verstappen yarış dışı kaldı.

McLaren sürücülerinin stratejileri bölüştürdü. Lando Norris yarışın son bölümünde daha hızlıydı. Bu yüzden Oscar Piastri'nin kendi evindeki yarışta bir takım emri sonrasında yerini Norris'e verdi ve bu ikili yarış sonunda 3. ve 4. sırayı aldılar. 

Sergio Perez, Verstappen'in yaşadığı sıkıntılara rağmen yarışta yalnızca bir sıra kazanarak beşinci oldu.

Stella, son şampiyonun sorunları olmasaydı bile RB20'lerin Melbourne'de, Bahreyn GP'sinde olduğu gibi lastik avantajına sahip olmadığına inanıyor.

Hem ön hem de arka sol lastiklerin ufalanmasının önemli bir faktör olduğu bir hafta sonunun sonunda Stella, "Bahreyn'de yumuşak lastikleri rahatça kullanan tek araç Red Bull'du."

"Ama Bahreyn'de hiç ufalanma yoktu. Hiçbir şekilde ufalanma oluşmaz çünkü lastikleri zorlayacak ve lastiğin ufalanmasını oluşturmasına neden olacak kadar lastiği zorlayacak yeterli tutuşa sahip değilsiniz."

"Avustralya, Bahreyn'e kıyasla tamamen farklı bir pist."

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ancak yine de, bu konuyu mühendislik açısından ele alıp 'Bahreyn'de iyi olmak ve burada iyi olmak için araçta ne yapmamız gerektiği çok açık' demenin hiç de kolay olmadığını söyleyebilirim."

"Aksi takdirde herkes iyi bir noktada olurdu. Bu gerçekten çok zor."

"Ama bence son antrenmanda Verstappen uzun bir sürüş denediğinde bile, bu iyi bir stint değildi." 

"Stint sonunda lastiklerine baktık ve 10-15 tur içinde bitmişlerdi." dedi.

Stella yine de, koşullar çok az farklı olsaydı lastik davranışının "dramatik" bir şekilde değişme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

Stella, "Görünüşe göre Red Bull, lastiklerin çok yumuşak ve ufalanmanın olduğu bir pistte lastik kullanımı açısından herhangi bir avantaj elde etmedi."

"Benzer bir piste girdiğimizde işler aslında biraz farklı olabilir. Bu doğrusal olmayan şekilde adlandırabileceğiniz sorunlardan biri."

"Koşulları biraz değiştirirsiniz ve çözüm dramatik bir şekilde değişir. Lastiklerde genellikle böyle olur." dedi.

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