Capito'nun COVID-19 testi pozitif çıktı

Tüm padokun neredeyse tamamının aşılanmasının ardından son dönemde COVID-19 vakalarının sayısında azalma yaşanmıştı. Fakat bugün Williams takım patronu Jost Capito'nun COVID-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Suudi Arabistan GP öncesinde prosedür gereği COVID-19 testi olan Capito'nun bu testi, perşembe sabahı pozitif çıktı.

Açıklamada şöyle denildi: "FIA ve Formula 1, Williams Racing CEO'su ve takım patronu Jost Capito'nun Cidde'ye gitmeden önce girdiği COVID-19 testinin pozitif çıktığını doğruluyor. Jost, İngiltere hükümetinin yönergelerini takip ediyor."

Capito, pozitif test nedeniyle İngiltere'de kaldı ve kendini tecrit altına aldı. Bu yüzden de bu hafta sonu Cidde'ye gidemeyecek.

Açıklamada şunlara da yer verildi: "Pozitif testin Williams Racing personeli üzerinde daha büyük bir etkisi olmayacak ve takım, pist üstündeki çalışmalarını, sorunsuz şekilde gerçekleştirebilecek."