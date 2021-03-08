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Formula 1 / Son dakika

Capito, Williams'ın McLaren gibi yeniden yükselişe geçebileceğine inanıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Yeni Williams F1 CEO’su Jost Capito, geçen sene takım el değiştirdikten sonra, Williams'ın McLaren gibi bir uyanış yaşayabileceği konusunda “kesinlikle emin”.

Capito, Williams'ın McLaren gibi yeniden yükselişe geçebileceğine inanıyor

Williams Aralık ayında eski Volkswagen motor sporları şefi ve McLaren CEO’su Capito’nın takıma katılarak yönetim kadrosunu güçlendireceğini duyurmuştu.

Capito, Ağustos ayında Williams’ın Amerikan yatırım fonu Dorilton Capital’a satılması ve ailenin F1’den tamamen çekilmesi sonrasında, Grove merkezli takıma gelen ilk yüksek profilli isimdi.

İngiliz takım, takımlar şampiyonasını son 3 yıldır sonuncu sırada tamamlıyor fakat geçtiğimiz sezon Nicholas Latifi ve George Russell’ın gösterdiği performans, takımın gelecek adına doğru yolda olduğunu gösterdi.

Williams’ın durumuyla, McLaren’ın 2010’da yaşadığı düşüş birbirine benzetiliyor. Woking merkezli takım geçirdiği zor senelerden sonra, son 2 yıldır Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle başarılı sezonlar geçirerek, takımlar şampiyonasında önce 4. sonra 3. oldu.

Williams’ın, aynı zaman aralığında, McLaren gibi talihinin değiştiğini görüp göremeyeceği sorulduğunda Capito, bunun mümkün olduğu konusunda tamamen emin olduğunu söyledi.

Capito, “McLaren son yıllarda inanılmaz bir iş çıkardı ve cevabım çok kısa olacak: aynısını yapamamamız için herhangi bir sebep yok.”

“Aynısını yapabilmek adına her şeyimiz yerli yerinde.”

“Buna için bir zaman verip 2, 3, 4 yıl içinde yapacağımızı söylemek ise imkansız.”

“Fakat en az McLaren’ın yaptığını yapabileceğimiz konusunda kesinlikle eminim.” dedi.

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Dorilton’ın Williams’ı satın alması, takımın yüzleştiği finansal belirsizliğe bir son verdi ve takımın geleceği adına birçok değişiklik yapılmasını sağladı.

Takım 2022 itibariyle Mercedes’le daha güçlü bir teknik ortaklık başlattı ve böylece geleneksel olarak kendi fabrikasında ürettiği vites kutularının yerine artık Mercedes’in vites kutusunu kullanacak.

Aynı zamanda 2009 dünya şampiyonu Jenson Button da, 2000 yılında ilk yarışına çıktığı Williams’ta, danışmanlık pozisyonuna getirildi. Simon Roberts de geçen sene vekaleten yürüttüğü takım patronluğu görevine tam zamanlı getirildi.

Geçtiğimiz haftalarda tüm departman şefleriyle birebir toplantılar yürüten Capito, Williams’ın yönetim yapısında daha da çok değişikliğe gidileceğini fakat şu anda temel parçaların oturtulmuş olmasından memnun olduğunu söyledi.

Capito, “Yönetimde birçok iyi insan buldum.”

“Yapımızı biraz değiştireceğiz, fakat henüz açıklanmadı. Birkaç kilit ismi daha kadromuza katacağız ve Simon’la takım patronluğu rolüne çok odaklanmış durumdayız.”

“Bu rolde devam edeceğini kesinleştirmek ve böylece pistteki yarış aktivitelerine odaklanarak takımı temsil etmesi, kalan takımı onun etrafında oluşturabilmemiz adına önemli bir adımdı.”

“Yakında bazı değişikliklerin açıklanacağını göreceksiniz.” diyerek sözlerini tamamladı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren , Williams
Editör Luke Smith

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