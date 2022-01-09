Capito, Williams'ın aldığı puanları "cesur kararlara" bağlıyor

Takımlar şampiyonasında arka arkaya üç yıl boyunca sonuncu olan Williams, 2021 sezonunda sekizinci sıraya yükseldi ve 2017'den bu yana en başarılı sezonunu geride bıraktı.

Takım son puanlarını 2019 Almanya'da Robert Kubica ile almıştı. Macaristan'daki kaotik yarışta George Russell ve Nicholas Latifi, ilk ona girdiler ve takıma çifte puan getirdiler.

Russell, Belçika'daki yağmurlu sıralama turlarında inanılmaz bir tur çıkararak ikinci oldu ve yarışın gerçek anlamda başlayamamasıyla, bu pozisyonda finiş gördü ve 2017 Bakü'den sonra Williams'a ilk podyumunu getirdi. İngiliz sürücü İtalya ve Rusya'da da yine puan almayı başardı.

Williams patronu ve CEO'su Jost Capito, bu yarışlarda elde ettikleri sonuçların kendileri için beklenmedik olduğunu ve geride kalan zorlu yılların ardından tüm takımı motive ettiğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Capito, "11. sırayı almaya başladığımızda ve orta grupta bazı araçlarla yarışabileceğimizi gördüğümüzde, bu bize ekstra bir destek verdi."

"Diğer araçlarla savaşabilecek ve başkalarıyla mücadele edebilecek konumdaysanız daha ileri gidebilir ve daha fazla gelişebilirsiniz. Bu aynı zamanda yarış sürücülerinde de gördüğümüz bir şey: Eğer mücadelenin hemen arkasındalarsa ya da mücadele edebiliyorlarsa tamamen farklı bir motivasyonları oluyor."

"Barselona'da George'un Fernando [Alonso] ile olan mücadelesi harikaydı. Aracın o kadar da kötü olmadığı ve puan alabileceği konusunda George'a güven verdi. Sonrasında takım da buna inandı."

"Macaristan'da elbette ilk virajdaki kazadan faydalandık ama yine de yarışı bitirmeniz ve o pozisyonu korumanız gerekiyor.” dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Paul Ricard, Red Bull Ring ve Silverstone'da puan kazanmaya yaklaştı fakat ilk puanlar Hungaroring'de geldi.

Capito, ”Takımın Budapeşte'de bu pozisyonu korumak adına, lastik seçimi konusunda çok cesur kararlar aldığını düşünüyorum."

"Bu yüzden takımın bunu hakkıyla kazandığı hissine sahip olması gerekiyor, şahsen ben öyle hissediyorum çünkü eğer puan alacak konumdaysanız ve onları alamazsanız, o zaman işinizi yapmadınız demektir."

"O pozisyondaydık ve iki araçla da puan aldık. Sonra daha fazlasını istedik ve birkaç yarışı daha puanla bitirdik. Gerçekten çok iyi hissettirdi.” dedi.