Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Brown: "F1'deki en iyi takım patronu Seidl"
Formula 1 Haberler

Capito, Williams'ın aldığı puanları "cesur kararlara" bağlıyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Williams Formula 1 patronu Jost Capito, aldıkları "cesur kararların" takımın 2021'de puan kazanmasını sağladığına inanıyor.

Capito, Williams'ın aldığı puanları "cesur kararlara" bağlıyor

Takımlar şampiyonasında arka arkaya üç yıl boyunca sonuncu olan Williams, 2021 sezonunda sekizinci sıraya yükseldi ve 2017'den bu yana en başarılı sezonunu geride bıraktı.

Takım son puanlarını 2019 Almanya'da Robert Kubica ile almıştı. Macaristan'daki kaotik yarışta George Russell ve Nicholas Latifi, ilk ona girdiler ve takıma çifte puan getirdiler. 

Russell, Belçika'daki yağmurlu sıralama turlarında inanılmaz bir tur çıkararak ikinci oldu ve yarışın gerçek anlamda başlayamamasıyla, bu pozisyonda finiş gördü ve 2017 Bakü'den sonra Williams'a ilk podyumunu getirdi. İngiliz sürücü İtalya ve Rusya'da da yine puan almayı başardı.

Williams patronu ve CEO'su Jost Capito, bu yarışlarda elde ettikleri sonuçların kendileri için beklenmedik olduğunu ve geride kalan zorlu yılların ardından tüm takımı motive ettiğini dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Capito, "11. sırayı almaya başladığımızda ve orta grupta bazı araçlarla yarışabileceğimizi gördüğümüzde, bu bize ekstra bir destek verdi."

"Diğer araçlarla savaşabilecek ve başkalarıyla mücadele edebilecek konumdaysanız daha ileri gidebilir ve daha fazla gelişebilirsiniz. Bu aynı zamanda yarış sürücülerinde de gördüğümüz bir şey: Eğer mücadelenin hemen arkasındalarsa ya da mücadele edebiliyorlarsa tamamen farklı bir motivasyonları oluyor."

"Barselona'da George'un Fernando [Alonso] ile olan mücadelesi harikaydı. Aracın o kadar da kötü olmadığı ve puan alabileceği konusunda George'a güven verdi. Sonrasında takım da buna inandı."

"Macaristan'da elbette ilk virajdaki kazadan faydalandık ama yine de yarışı bitirmeniz ve o pozisyonu korumanız gerekiyor.” dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B, George Russell, Williams FW43B

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, Paul Ricard, Red Bull Ring ve Silverstone'da puan kazanmaya yaklaştı fakat ilk puanlar Hungaroring'de geldi.

Capito, ”Takımın Budapeşte'de bu pozisyonu korumak adına, lastik seçimi konusunda çok cesur kararlar aldığını düşünüyorum."

"Bu yüzden takımın bunu hakkıyla kazandığı hissine sahip olması gerekiyor, şahsen ben öyle hissediyorum çünkü eğer puan alacak konumdaysanız ve onları alamazsanız, o zaman işinizi yapmadınız demektir."

"O pozisyondaydık ve iki araçla da puan aldık. Sonra daha fazlasını istedik ve birkaç yarışı daha puanla bitirdik. Gerçekten çok iyi hissettirdi.” dedi.

paylaşım
yorumlar
Brown: "F1'deki en iyi takım patronu Seidl"
Önceki haber

Brown: "F1'deki en iyi takım patronu Seidl"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Verstappen'in zihniyetinin F1 şampiyonluk mücadelesindeki gücü
Formula 1

Verstappen'in zihniyetinin F1 şampiyonluk mücadelesindeki gücü

F1'deki acımasız anlar, Russell'ın daha güçlü olmasını sağlamış
Formula 1

F1'deki acımasız anlar, Russell'ın daha güçlü olmasını sağlamış

Perez: "Pist üstünde daha az vakit geçirmek, Red Bull'a olan adaptasyonumu yavaşlattı"
Formula 1

Perez: "Pist üstünde daha az vakit geçirmek, Red Bull'a olan adaptasyonumu yavaşlattı"

Williams Daha fazlası
Williams
Williams'ın Albon için Red Bull ile yaptığı görüşmeler o kadar da zor olmamış
Formula 1

Williams'ın Albon için Red Bull ile yaptığı görüşmeler o kadar da zor olmamış

Button, pandeminin etkileri azaldıkça Williams'la daha fazla çalışmaya başlıyor
Formula 1

Button, pandeminin etkileri azaldıkça Williams'la daha fazla çalışmaya başlıyor

Capito: "Williams, 2021 sezonundaki beklentileri fazlasıyla aştı"
Formula 1

Capito: "Williams, 2021 sezonundaki beklentileri fazlasıyla aştı"

Son Haberler

Capito, Williams'ın aldığı puanları "cesur kararlara" bağlıyor
Formula 1 Formula 1

Capito, Williams'ın aldığı puanları "cesur kararlara" bağlıyor

Brown: "F1'deki en iyi takım patronu Seidl"
Formula 1 Formula 1

Brown: "F1'deki en iyi takım patronu Seidl"

Perez: "F1'deyim çünkü şampiyon olmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Perez: "F1'deyim çünkü şampiyon olmak istiyorum"

AlphaTauri, 2022'de bütçe sınırı nedeniyle "zorlanmayı" bekliyor
Formula 1 Formula 1

AlphaTauri, 2022'de bütçe sınırı nedeniyle "zorlanmayı" bekliyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.