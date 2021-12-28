Capito: "Williams'ın 2022'de bir numaralı sürücüsü olmayacak"

Albon, kenarda geçirdiği bir yılın ardından, Mercedes'e geçen George Russell'ın yerine Williams'a geçecek.

Capito, Latifi'nin de, takımın daha fazla ilerlemesine yardımcı olmak için aynı seviyede bir fırsatı olacağını söyledi.

Latifi, 39 ve Albon, 38 yarışa çıkarken, her iki sürücü de kariyerleri boyunca iki F1 sezonu tamamladı.

Capito, "Tabii ki ikisi için de iyi."

"Bence Alex için, geri dönmek için ikinci bir şansa sahip olması ve takımın ileri gitmesine liderlik etmesi harika."

"Gelip, 'Tamam, yarış kazanmak istiyorum.' demiyor. Takımı, Nicky, biz, tüm mühendisler ve Grove'daki herkesle birlikte geliştirmesi gerektiği ortada. Bu rolden zevk alıyor gibi görünüyor. Nicky ile iyi çalışıyor."

"Bizim bir numaralı ve iki numaralı sürücümüz yok, ikisine de ayrı davranılıyor. Şüphesiz Nicky de kendini gösterebilir." dedi.

Nicholas Latifi, Williams Photo by: Williams F1

Capito, Latifi'nin, kaçınılmaz olarak Russell'ın gölgesinde kalmasına rağmen 2021'de iyi ilerleme kaydettiğini söyledi.

"Nicky bu yıl da iyi bir iş çıkardı, tüm sıralama sonuçlarına baktığınızda, bazıları George'u geride bırakabilecek pozisyonda olduğunu göstermiyor. Ancak bunlar sorumlu olmadığı durumlar."

"Aradaki fark hiçbir zaman o kadar büyük değildi. Tabii ki George'un takım arkadaşı olmak büyük bir zorluk. O çok iyi yaptı, sezon boyunca çok fazla gelişti."

"Eminim hâlâ gelişebilir çünkü bu sadece ikinci sezonuydu. Geçen sene ilk sezonu COVID nedeniyle çok garipti."

"Bu yıl çok fazla yeni pistler vardı, onun için zordu ve bunlara rağmen harika bir iş çıkardı." dedi.

Capito, Albon ve Latifi'nin, F2 günlerinden beri kurulu olan ilişkilerinin takım için bir artı olduğunu söyledi.

"Alex ve Nicky 2018'de takım arkadaşı olarak yarıştılar. Yani birbirilerini tanıyorlar, birbirilerine çok fazla saygı duyuyorlar."

"George ve Alex arkadaşlar. Bence Alex, şu anda olduğumuz durumda takım için harika bir sürücü."

"Alex'in ikinci bir şansı olması bence harika. Eminim bizim ortamımıza uyum sağlayacaktır. Onunla çok eğleneceğiz ve o da bizimle eğlenecek. Eminim çok iyi performans gösterecek." dedi.

Capito, takımdan ayrılan Russell hakkında şunları söyledi: "George harika bir takım lideri. İşlenmemiş bir elmas demek yeterli olmaz. O şimdiden parlatılmış bir elmas."

"Hâlâ en iyi formunda değil, hâlâ daha iyi olabilir. Ancak şu anda olduğu durumda, her takım için çok değerli bir sürücü. Bizim için de öyleydi."

"Bir yandan gittiği için üzgünüz. Ancak bu beklenebilir bir şey, onu bu şansı elde etmesi için destekledik. Bu şansı bulduğu için de onun adına mutluyuz." dedi.