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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Capito: "Williams'taki değişiklikler, yükselen performansımızın nedeni"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Williams Formula 1 takım patronu Jost Capito, takımın son zamanlardaki gelişiminin "bir anda" olmadığını, yapılan sürekli gelişimin ve organizasyonel değişikliklerin sonucunda olduğunu söyledi.

Capito: "Williams'taki değişiklikler, yükselen performansımızın nedeni"

2019 ve 2020 sezonlarında sadece bir puan almayı başaran Williams, son beş yarışta dört ilk 10 finişi görmeyi başardı ve formunda büyük bir yükseliş gösterdi.

Sochi hafta sonunda Williams'ın son zamanlardaki yükselişi hakkında konuşan Capito, "Bu bir anda olan bir şey değildi. Nasıl çalışacağı hakkında sürekli bir gelişim göstermeniz gerekiyor."

"Tüm organizasyonumuzu değiştirdik, iletişim ağımızı, sorumluluklarımızı değiştirdik ve şu an daha bir takım gibi çalışıyoruz."

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Aynı zamanda yarışlara nasıl yaklaşacağımızın stratejisini de değiştirdik. Daha proaktif ve agresif olduk, sadece defansif değil. Bence operasyonu daha güçlü bir şekilde kurduk, farklı şeyler yapabileceğimizi gördük."

"Eğer griddeki dokuzuncu en hızlı araca sahipseniz bir şeyleri daha farklı şekilde deneyebilirsiniz ve her zaman arkada olmayabilirsiniz. Başkalarının, önde yer aldıkları için denemeyebileceği şeyleri deneyebilirsiniz çünkü bu, onlar için riskli olurdu."

"Bence birkaç kez bu riski aldık, havaya göre lastik seçimi yaptık ve bu da işe yaradı."

"Bence bu durum, takımın genel olarak iletişimde daha iyi işlediğini gösteriyor. Aracı geliştirmeden bu kadar hızlı gitmesini sağlayabildiğimiz için çok şaşkınım." dedi.

Williams'ın son yarışlarda aldığı puanlar, takımın üreticiler şampiyonasında sekizinci sıraya çıkmasına yardımcı oldu. Takım, sezonun bitimine yedi yarış kala Alfa Romeo'nun 16 puan önünde yer alıyor.

Russell, Macaristan Grand Prix'sinde takımın aldığı puanların, takım için bir yükseliş anı olduğunu söyledi.

İngiliz genç yetenek, "Macaristan'da o puanları aldıktan sonra herkesin sırtındaki yük azaldı, dışarı çıkıp bunun keyfini çıkarabildik."

"Tabii ki Spa'da da çok iyi bir iş yaptık ve bence bu başarı tüm takıma farklı bir güç sağladı, 'herkes işinde mükemmel olduğunda ve iyi iş yaptığında bunu yapabildik' diyebilmek inanılmaz bir şey."

"Bence bu, her bir takım çalışanının bir araya gelip kendi alanlarında elindekinin en iyisini yaptığında, iyi şeylerin olacağını gösteren bir şey. Bu nedenle çok mutluyum." dedi.

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