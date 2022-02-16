Capito: "Williams isim sponsoru aramıyor"

Haberi dinle

Williams koyu mavi renklere sahip aracını bugün bir gösteri aracının üzerinde tanıtmış ve yeni aracı öğleden sonra piste çıkaracağını açıklamıştı.

İlk bakışta aracın belirli bölgelerinde sponsorların eksikliği dikkat çekiyor, fakat takım patronu Jost Capito, “Williams markasına uygun” sponsorları çekebilmek için beklemeleri gerektiğini düşünüyor.

Sponsor eksikliği 2020’den kalma bir durum. Takım o sene Dorliton Capital tarafından satın alınmıştı ve yüzleşmeleri gereken ilk konu finansal belirsizlik durumuydu.

ROKiT 2019’da, Martini’nin ayrılığı sonrası Williams’ın isim sponsoru olmuş, fakat 2020 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala sponsorluktan çekilmişti. Sponsorluktan çekildikleri sırada Williams çoktan ROKiT logolarına sahip yeni aracını tanıtmıştı

Capito, isim sponsoru hakkında şöyle diyor: “Aktif olarak bir sponsor arayışı içinde değiliz. Williams markasını yeniden tanımladık. Bu tanıma uygun markalar arıyoruz, Williams’a sponsor olmak isteyen her markanın da kendini bu tanıma uygun hale getirmesi lazım.”

“Bu durum Dorliton’un finansal gücünün bir getirisi. Böylece Williams markasına uygun olmadığını düşündüğümüz markaları reddetme lüksüne de sahip olmuş oluyoruz.”

Williams, sezon öncesi Duracell ile anlaşma imzalayarak önemli bir adım attı. Williams, Duracell’in takımın geleceğine inanan ilk markalardan birisi olduğuna inanıyor.

“Duracell ile olan anlaşma tek gecede gerçekleşmedi. Birçok görüşme gerçekleştirdik ve bu görüşmeler esnasında iyi bir ilişki kurduk. Bu durum büyük firmaların Formula 1’e olduğu kadar Williams’a da inandıklarının bir göstergesi. Ayrıca Netflix’te yayınlanan Drive To Survive belgeseli de ABD taraflı ilişkilerimizi kolaylaştırıyor."

"Williams’a katılmak isteyen şirketlerin bir kuşkusu yok, fakat söylediğim gibi biz Williams’a, takımın hikayesine ve gelişimine inanan şirketlerle anlaşmak istiyoruz. Duracell bir başlangıç oldu, Williams’ın geleceğine inandığını gösteren ilk marka olması açısından da önemli.”

Capito Volkswagen’in gelecekte Williams ile birlikte F1’e girebileceğine dair dedikoduları ise yanıtsız bıraktı.

Çeviri: Altay Gök

Williams FW44 Fotoğraf: Williams