Capito: "Williams, 2021 sezonundaki beklentileri fazlasıyla aştı"

Williams, turbo hibrit motorlar dönemine çok iyi başlasa da, sonrasında yavaş yavaş performans kaybı yaşadı ve son üç yıllık süreçte puan dahi almakta zorlandı.

Şu anda gridin en yavaş üç takımından biri olmaya devam ediyorlar fakat takım, artık orta gruba daha yakın olduğu için, karşısına çıkan fırsatları çok iyi değerlendirmeyi başardı.

İki puansız yılın ardından Williams, ilk puanlarını Nicholas Latifi ve George Russell'la Macaristan'da aldı. Belçika'da rüya gibi bir hafta sonu geçirdiler ve yağmurdan faydalanıp podyuma çıktılar. O yarışta Nicolas Latifi de puan aldı.

Sonuç olarak yılı, topladıkları 23 puanla sekizinci sırada tamamladılar ve bu da kaydettikleri gelişimin kanıtı oldu.

Williams takım patronu Jost Capito aldıkları sonuçların beklentileri fazlasıyla aştığını söylüyor.

Motorsport Week'e konuşan Capito, "Takımın gelişimi, umduğum ve beklediğim gibi oldu."

"Puan ve şampiyona pozisyonu açısından, geçen yıla göre gelişimin daha kısıtlı olduğu ve COVID-19 durumunun işi zorlaştırdığı göz önüne alındığında beklentileri aştık."

"Geçen yıl en hızlı 10. araca sahiptik ve bu sezona dokuzuncu en hızlı araçla başladık. Bu yüzden bizim için dokuzuncu sıranın mümkün olduğunu düşündük. Sekizincilikle, sezon başındaki hedefimizi aşmış olduk." dedi.

Önce çıkan anlar sorulduğunda Capito, "Önce, takımın uzun süre sonra ilk puanlarını aldığı Budapeşte ve ardından Spa'daki podyum."

“Bunlar eğer cesur kararlar alırsak karşılığını alabileceğimizi kanıtladığı için, ekibin güven kazanması, motivasyonunu artırması ve daha da zorlaması için önemli anlardı."

“Diğer kararları beklememiz ve ardından onları tekrarlamamız gerekmiyor, iyi sonuçlar alabilmek adına kendi kararlarımızı verecek kadar iyiyiz. Bence bu iki yarış takımın özgüvenini artırdı.” dedi.

Capito, 2021'de Williams çalışanları arasında olumlu bir zihniyet değişikliği de fark etti.

"Ekibin şu an bulunduğu noktadan, mevcut yapıdan ve ekip içindeki süreçlerden memnunum. Takımın bulunduğu yerden ötürü gururluyum"

"Fakat işimiz hiçbir anlamda henüz bitmedi. Bir ekip olarak tekrar zirveye çıkmanın daha fazla zaman aldığını biliyoruz. Mucizeler bekleyemezsiniz. Emek, çaba ve özveri gerekiyor. Tek bir yılda her şeyi çözemezsiniz."

"Yine de doğru yolda olduğumuza ve bir değişim zihniyetini benimsediğimizi düşünüyorum. Takım içerisinde doğru zihniyeti yaratmayı başardık. İnsanlar her gün daha iyi olmaya çalışıyor ve bu zihniyet bizi önümüzdeki yıllarda daha güçlü kılacak."