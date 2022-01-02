Capito, Volkswagen ortaklığına açık: "Fabrika desteği her takım için çekici"

Volkswagen Grubu'na ait Audi ve Porsche'nin 2026'daki yeni nesil motorlarla beraber Formula 1'e girmesi bekleniyor. Şimdilik bu iki markanın ikisinin de mi yoksa birinin mi seriye gireceği belirsiz.

Fakat Audi, bu ay içerisinde yapılacak yönetim kurulu toplantısıyla Formula 1'e girişini onaylayacak gibi görünüyor.

Alman üretici, bu açıdan birlikte çalışacağı bir partner arıyor ve ellerinde McLaren, Red Bull, Williams hatta Alfa Romeo gibi seçenekler var.

Williams CEO'su ve takım patronu Jost Capito Formel1.de ile yaptığı son röportajda, Volkswagen'in F1'e gelmesi durumunda takımının, kendileriyle "görüşmekten mutluluk duyacağını" söyledi. Bu da Capito'nun Volkswagen'le olan bağlantıları düşünüldüğünde hiç de şaşırtıcı değil.

63 yaşındaki Capito, uzun yıllar markanın motor sporları programını yönetti ve WRC'de büyük başarılar yakaladıkları dönemde, takımın başındaydı.

Ayrıca teknik direktör FX Demaison da dahil olmak üzere Volkswagen'de Williams'a gelen pek çok kişi var.

Williams, 2025 yılına kadar sürmesi beklenen ve bu yıl daha da artırılan Mercedes teknik ortaklığından memnun olsa da, Capito yeni partnerlere açık olduğunu belirtti.

Capito, Formel1.de ile bir video röportajı sırasında Volkswagen sorulduğunda şöyle dedi: "Her takım için bir fabrika motoruna sahip olmanın, oldukça çekici bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

"Eğer bir görüşme fırsatı varsa, o zaman elbette görüşmeler yapılacak."

Capito, "Mercedes ortaklığından memnun olduğunu" da sözlerine eklerken, şöyle devam etti: "Formula 1'e girme konusunda bir yönetim kurulu kararı olmadığı sürece Volkswagen'le herhangi bir görüşme yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum."

Audi geçen ayın sonunda FIA'ya ve F1'e gönderdiği mektupta, spora girme yolunda olduklarını ve artık yönetim kurulundan nihai onayı beklediklerini belirtmişti.

Özellikle yeni motorlar, Volkswagen Grubu'nun beklentileri doğrultusunda geliştirildi.