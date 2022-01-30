Capito: "Volkswagen kararını verene kadar bir ortaklıktan bahsetmek doğru değil"

Haberi dinle

Formula 1 üreticileri, 2022 sezonunun ilk yarışıyla birlikte dondurulacak yeni motorlar üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. Bu motorlar 2025 sezonunun sonuna kadar dondurulacak. Sonrasında spor, yeni bir motor formülüne geçecek.

Bu yeni dönemde sporda yer alacağı kesin olan Mercedes, Ferrari ve Renault var. Ayrıca Red Bull, kendi motor departmanını kurdu. Fakat spora girmek isteyen yeni üreticiler de var. Bunların başında Volkswagen Grubu geliyor.

Volkswagen'in Audi ve Porsche markalarıyla spora girmesi bekleniyor. Bunu da bağımsız takımlardan birisiyle yapmak istiyorlar.

Bu iki marka, McLaren, Red Bull ve Williams gibi ekiplerle görüşme halinde.

RTL'ye konuşan Jost Capito, Volkswagen kararını verene kadar bir ortaklıktan bahsetmenin doğru olmayacağını, aynı zamanda 10 takımdan dokuzunun Volkswagen'in gelişine karşı çıkmayacağını söylüyor.

Capito, esprili bir şekilde o tek takımın Mercedes olacağını iddia etti.

Capito, RTL ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Formula 1 son yıllarda giderek daha fazla ilgi görmeye başladı ve üreticiler için çok çekici bir yer haline geldi."

"Volkswagen'in yakında markalarından birisiyle Formula 1'e gelmeye karar vermesi halinde bundan mutluluk duyarım."

"Volkswagen'in gerçek anlamda Formula 1'e girip girmeyeceklerine karar vermesinden önce bunun hakkında konuşmanın hiçbir anlamı yok."

"Fakat spora girmeye karar verirlerse, hiçbir takımın 'Defolun buradan!' diyeceğini sanmıyorum. Böyle bir şey olacağını hayal edemiyorum.

"Tabii ki Mercedes'in haberi olmadığı sürece! (gülüyor)"

"Fakat dediğim gibi, herhangi bir karar verilmediği sürece, bunu konuşmanın herhangi bir anlamı olduğunu düşünmüyorum."

"Umutları yükseltmen anlamı yok. Adım adım ilerlemek gerekiyor."

Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images