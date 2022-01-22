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Capito: "Verstappen şu anda Williams'ta olsaydı, yanlış zamanda gelen doğru sürücü olurdu"

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams patronu Jost Capito, Alex Albon'un takım için doğru isim olduğunu düşünüyor ve bunu ilginç bir örnekle açıklıyor.

Capito: "Verstappen şu anda Williams'ta olsaydı, yanlış zamanda gelen doğru sürücü olurdu"

Williams, hem 2020 hem de 2021 yıllarında Nicholas Latifi ve George Russell ikilisiyle mücadele ediyordu.

Fakat 2022 yılında durum değişecek çünkü Russell Mercedes'e geçiyor ve Williams, İngiliz pilotun yerine Red Bull'un yedek pilotu Alex Albon'u getirme kararı aldı.

Taylandlı sürücü, iki yıl Formula 1'de yer aldı ve zaman zaman yeteneklerini gösterse de, Max Verstappen'le mücadele etmekte zorlandığı 2021 sezonunun ardından yedek pilotluğa çekildi.

GP Racing'e konuşan Jost Capito, Albon'la anlaşmalarından memnun olduğunu çünkü takımın şu anda tam olarak böyle bir pilota ihtiyacı olduğunu söyledi.

Capito, "Takımın şu anda içerisinde bulunduğu duruma baktığımız zaman Alex Albon bizim için mantıklı bir seçim olarak öne çıkıyor."

"Örneğin Max Verstappen şimdi takımda olsaydı, yanlış zamanda takıma gelen doğru sürücü olurdu."

"Henüz kariyerinin zirvesinde olmayan fakat  tecrübesi olan bir sürücünüz olmalı." dedi.

Capito, Albon dışında ellerinde pek çok seçenek olduğunu fakat Taylandlı sürücünün her zaman kendileri için bir numaralı seçenek olduğunu belirtti.

Capito bu konuda şöyle diyor: "Aralarında seçim yapabileceğimiz çok sayıda sürücüye sahip olmamıza rağmen, Albon her zaman bir numaralı seçimdi."

Albon yeni sezonda takımla üçüncü yılını geçirecek Latifi ile takım arkadaşı olacak.

Alex Albon, Williams

Alex Albon, Williams

Fotoğraf: Williams

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