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Capito, Schumacher ile ilgili dediklerine açıklık getirdi

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Mick Schumacher'i Williams ile galibiyet alırken görmekten çok mutlu olacağını söyleyen Jost Capito, dediğinin tam olarak bu olmadığını söyledi.

Capito, Schumacher ile ilgili dediklerine açıklık getirdi

Schumacher, 2021 sezonunda Formula 1 gridine geldi ve Haas'ta yarışan iki çaylak sürücüden biri oldu. Ve şu anda gösterdiği performansta, daha iyi olan çaylağın kendisi olduğunu ortaya koyuyor. 

Alman pilot, Azerbaycan'da aldığı 12. sıra nedeniyle sürücüler şampiyonasında, takım arkadaşı Nikita Mazepin'in önünde 19. sırada yer alıyor.

Her ne kadar sezondaki tek iyi performansı Azerbaycan'daki performansı olmasa da Günther Steiner, Türkiye Grand Prix'sinde Schumacher'in ortaya koyduğu performans ile beraber Haas için puan potasının yakın olduğunu söyledi.

Schumacher'in mühendislerinden biri olan Ayao Komatsu ise, Alman pilotun Haas'taki herkesi motive ettiğini söyledi.

Bu açıklamaların ardından rakip takımların, 22 yaşındaki sürücüye ilgi göstermesi pek de şaşırtıcı değil.

Williams CEO'su yakın zamanda, Alman sürücüye övgülerde bulunmuştu.

RTL'ye yaptığı açıklamalarda Capito, "Mick'in mükemmel bir iş çıkardığını söylemeliyim."

"Formula 1'deki ilk yılı olabilir ama işleri idare etme şekli, takımı yönetme şekli ve takımı arkasına alma şekli kesinlikle harika."

"Kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir sürücü. Bence çok ileri gidebilir, Ferrari'de de olabilir. Potansiyeli çok büyük, zihinsel anlamda çok güçlü. Baskıyı kaldırabilecek gücü var. Bir sürücü olarak sahip olduğu yetenekler hakkında konuşmamıza gerek bile yok, kesinlikle her şeye sahip."

"Türkiye'deki son yarışta ikinci bölüme kalması, onun için büyük bir başarıydı. Bu ona sadece daha fazla güç verecek."

"Mick aynı zamanda  çok iyi bir adam ve gelecekte kazanmasına sağlayacak bir araçta olmayı gerçekten hak ediyor. Bunun olacağına eminim. Bu araç bir Williams olsaydı, daha da iyi olurdu!" demişti.

Capito bu açıklamalarını, Schumacher'i Haas'tan çalmak gibi bir amaçla yapmadığını ancak medyanın, gelecekte kazanan bir Williams ile ilgili haber yapmasından memnun olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Capito, "Mick hakkında neler düşündüğüm sorusu bana yöneltildi, büyük ihtimalle bu soru ikimiz de Alman olduğumuz için bana yöneltildi."

"Ve ben, onun inanılmaz bir iş yaptığını düşünüyorum, bunu Günther de kabul edecektir ki Mick bir çaylak olarak çok iyi bir iş yapmakta ve her gün gelişmekte."

"Bence o, çok özgüvenli bir pilot. Bana göre çok da çalışıyor, ben buna inanıyorum. Mick çok iyi bir adam ve bana, onun kazanan bir takımda olabilecek kadar iyi olup olmadığı soruldu."

"Ben de buna 'kesinlikle' yanıtını verdim çünkü gelecekte, yarış kazanabilecek bir araçta olma şansına sahip olmalı."

"Ve sonrasında da medya, Williams için açık kapı olup olmadığını sordu. Ben de, onların Williams'ı kazanan bir araç olarak görmelerinden mutlu oldum ve bununla gurur duydum."

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