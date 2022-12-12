Capito, Sauber'e mi geçiyor?

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Williams, pazartesi günü sürpriz şekilde Jost Capito ile yolların ayrıldığını açıkladı. Capito, 2020 yılından bu yana takımın başındaydı.

Görevini 31 Aralık'ta bırakacak olan Capito, takımdan yalnız başına ayrılmıyor. Kendisi gibi daha önce Volkswagen'de çalışan ve Capito tarafından Williams teknik direktörlüğüne getirilen François Xavier Demaison da istifasını sundu.

François-Xavier Demaison, direttore tecnico Williams che ha lasciato Grove. Seguirà Capito alla Sauber? Photo by: Williams

Şimdilik Williams'ın yeni takım patronu ve teknik direktörünün kim olacağı belli değil ancak arka planda her iki ismin yeri için de ciddi arayışlar var. Yeni isimlerin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Capito ve Demaison'ın bu yıl yaptığı açıklamalar, takımdan ayrılmak gibi bir düşünceleri olmadığını gösteriyor. Takımla herhangi bir sorun yaşamamış olmaları da, başka bir yerden teklif almış olabilecekleri ihtimalini doğuruyor.

İddialara göre bu takım Sauber olabilir.

Capito'nun deneyimi, artık Ferrari'ye geçeceği neredeyse kesin olan Frederic Vasseur'ün Alfa Romeo - Sauber'deki koltuğuna mükemmel şekilde uyabilir.

Capito'nun Sauber'e geçeceğine dair iddiaların bir kısmı, daha önce Audi'nin sahibi olan Volkswagen'de çalışmasından kaynaklanıyor.