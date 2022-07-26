Capito: "Sargeant'ın durumu baş ağrıtıcı bir şey"

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Grove merkezli takımın 2022 sezonunun ardından Nicholas Latifi ile yollarını ayırması ve Alpine akademi üyesi Oscar Piastri'yi kiralaması bekleniyor.

Ancak takımın sezon başında kendi akademisine kattığı F2 sürücüsü Sargeant da son dönemde gaza basmış vaziyette.

Britanya ve Avusturya'daki ana yarışlarda galibiyete ulaşan, Bakü'de ise ikinci olan Sargeant, Fransa'da sezonun ikinci pole pozisyonunu elde etmesine rağmen hayal kırıklığı yaşadı, ancak halen şampiyonada lider Felipe Drugovich'in 55 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Eğer Amerikalı sürücü sezonu şampiyon tamamlarsa sonraki sezon F2'de yarışamayacak, bu da Williams'ı genç sürücülerine yeni bir rol bulmaya zorlayacak.

Sargeant'ın durumu hakkında konuşan Capito, "Gerçekten baş ağrıtan bir durum, değil mi? Ancak önceden daha kötü durumlarla da karşılaştım."

"Elbette [Sargeant'ın performansından] etkilendik. F2'deki ilk sezonu, dolayısıyla kendisini baskı altına almak istemiyoruz. Kendini geliştirmek için zamanı olacak. Buna rağmen farklı yol tutuşu seviyelerindeki hızı, lastik yönetimi ve iyi sonuçlarıyla bizi etkilemeyi başardı."

"Fransa'da elde ettiği pole pozisyonu mükemmeldi. Gelecekte bir Formula 1 aracının koltuğunda olacağına kesinlikle eminim." dedi.

Logan Sargeant, Carlin Photo by: Williams

Yine de Sargeant ile ilgili plan yapmak için henüz çok erken olduğunu vurgulayan Capito, "Örnek vermek gerekirse, ilk olarak süperlisans puanlarına ihtiyacı var, bunun için de şampiyonayı ilk beşte tamamlamalı. Şu anlık durum iyi görünüyor."

"Ancak biliyorsunuz ki işlerin tersine dönmesi oldukça kolay. Dolayısıyla bir karar vermek için acele etmememiz lazım. Bu da elbette karar alma sürecinin bir parçası." dedi.

Williams bu yıl İspanya'da Nyck De Vries'i piste çıkararak "en az iki antrenmanda bir çaylak sürücüyü piste çıkarma" zorunluluğunun bir kısmını yerine getirdi. Capito'ya göre piste çıkacak diğer isim şimdiden belli.

Capito, "Bence kimin piste çıkacağı oldukça açık. Henüz bir duyuru yapmadık ancak genç sürücü akademimizde her şey yolunda. Geçtiğimiz haftalarda üç sürücümüz de iyi sonuçlar elde ettiler. Logan son üç hafta sonunda iki galibiyet ve bir pole pozisyonu elde etti, dolayısıyla direksiyon başına geçmeyi hak ediyor." dedi.

Son olarak pilot kiralama yoluna gidip gitmeyecekleriyle -örneğin Piastri- ilgili düşüncelerini paylaşan Capito, "Eğer bizim için en iyisi olacaksa bunu düşünebiliriz. Ancak daha iyi bir çözümümüz varsa, daha iyi olan çözüme yöneliriz."

"Çeşitli seçeneklerimiz var, bu seçenekleri de düşünüyoruz. Sonunda takım için en iyisi olduğuna inandığımız yoldan gideceğiz. Ancak ayrıntılara girmek için henüz çok erken." dedi.