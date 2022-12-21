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Formula 1 Haberler

Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"

Eski Williams takım patronu Jost Capito, Abu Dhabi hafta sonunda verdiği bir demeçte Logan Sargeant'ı erkenden açıklamalarının sebebinin "koltuk için görüştükleri diğer isimleri bekletmemek" olduğunu söylemişti.

Altay Gök
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Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"
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ABD yarış hafta sonu esnasında pilot kadrosu hakkında bir açıklama yapan Capito, süper lisans alması durumunda Sargeant'ın Nicholas Latifi'den boşalacak koltuğu dolduracağını açıklamıştı.

Abu Dabi'deki son iki yarışta iyi bir iş çıkaran ve rölantide giderek süper lisans almayı başaran Sargeant, sezon bittikten kısa süre sonra Williams ile resmi olarak anlaştı.

2007 sezonunda Toro Rosso adına yarışan Scott Speed'den bu yana tam zamanlı mücadele edecek olan ilk Amerikan unvanını da alan Sargeant, alt serilerde Oscar Piastri gibi isimlerle rekabete girebilmiş ve bir pilot, dolayısıyla kendisinden beklentiler de büyük.

Her şeye rağmen Sargeant'ın F1'e çıkışını eleştirenler de yok değil, ayrıca pilot pazarı halen doluyken ve Sargeant'ın durumu belli değilken bu konuda bir açıklama yapmanın yanlış olduğu da söyleniyor.

Jost Capito, CEO, Williams Racing, arrives at the circuit

Jost Capito, CEO, Williams Racing, arrives at the circuit

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sezon sonunda neden Sargeant ile anlaştıklarını ve neden kendisini erkenden duyurdukları sorulan eski takım patronu Capito, bu kararın arkasında birçok farklı sebep bulunduğunu öne sürdü.

Capito, "Diğer sürücülerle de konuştuk, dolayısıyla ne yapacağımızı biliyorsak koltuk kovalayan sürücüleri -örneğin Mick [Schumacher] ya da [Antonio] Giovinazzi- bekletmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum."

"Diğer sürücülere ne yapmayı planladığımızı söylemek oldukça adildi, eğer onlara böyle bir açıklamada bulunuyorsak, aynı açıklamayı kamuoyuna da yapabiliriz." 

"Takım olarak açık, net ve dürüst davranmaya çalışıyoruz. Eğer bir karar aldıysak, neden bu kararı duyurmayalım ki?" dedi. 

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