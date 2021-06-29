Capito, Russell'ın Williams'ta kalmaktan ''memnun olabileceğini'' düşünüyor

Russell, 2019'da Formula 1 kariyerine Williams'la birlikte başladı ve İngiliz takımın pist üzerindeki problemlerine rağmen çok iyi performanslar sergiledi. Ancak İngiliz sürücünün takımla olan kontratı bu sezon sonunda bitecek.

Russell, 2017'nin sonundan beri Mercedes'in genç sürücü programında yer alıyor ve İngiliz pilotun gelecek sezon Alman takıma terfi alması bekleniyor.

Bu sezon sonunda Mercedes'le sözleşmesi bitecek olan Lewis Hamilton'ın takımla tekrar sözleşme imzalaması an meselesi gibi dururken, bu sezon sonunda sözleşmesi biten Valtteri Bottas'ın geleceği belirsiz kalıyor.

Russell, şu ana kadar Mercedes'le sözleşme konusunda konuşmadığını belirtse de, hangi takımda olursa olsun çok yıllık bir anlaşma imzalamak istediğini söylemişti.

Williams Formula 1 başkanı Jost Capito ise, Russell'ın gelecek sezon Mercedes F1 takımıyla anlaşma imzalayamaması durumunda Williams'ta kalmaktan ''oldukça memnun olacağını'' düşündüğünü ve İngiliz pilotun takımın gittiği olumlu yönü gördüğünü söyledi.

Capito şu ifadeleri kullandı: ''George'un kontratı bu sezonun sonunda bitiyor. Üç yıllık kontrat bitiyor, yani bu sezonun sonunda özgür olacak.''

''Bence o şu anda Williams'ta olmayı ve bizimle çalışmayı seviyor. Takımın nereye doğru gittiğini görüyor. Yaptığımız değişiklikleri ve edindiğimiz tutumu seviyor. Çok destek oluyor ve tüm bunlar hakkında olumlu düşünüyor.''

''Tabii ki eğer Mercedes'e gitme fırsatı olursa, gitmemek aptallık olur.''

''Ancak eğer Mercedes'te yer bulamazsa, bence Williams'ta kalmaktan oldukça mutlu olacaktır.''

''Şu anda üzerine çalışabileceğimiz ve umabileceğimiz tek şey bu.''

Mercedes gelecek sezonki sürücü kadrosunu çok aceleye getirmeyeceklerini açıklamıştı anca Capito, Williams'taki durum hakkında rahat olduğunu ve beklemekten mutlu olacaklarını açıkladı.

''Şu anda kimsenin elinde değiliz.''

"Kontratlar bitebilir, sürücü kontratları da bitiyor. Bu normal bir tartışma.''

''Tabii ki yedek bir planımız olmalı çünkü Mercedes'in ona bir teklifle gitme ihtimalinin büyük olduğunu görüyoruz. Ancak bakacağız.''

''Şu anda Mercedes kararını vermeden önce bir şey yapmamız gerekmiyor.''