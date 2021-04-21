Capito: "Russell'ın takım arkadaşı olmak, Hamilton'un takım arkadaşı olmak kadar zor"

"Nicholas geçen yıl Formula 1'e geldi ve öğrenecek çok şeyi vardı. Sonra birkaç kez 11. olup, puan kazanmaya çok yaklaştı. Bence çok yetenekli. Latifi'nin insanların zannettiğinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Takımla harika çalışıyor ve güzel yorumlarda bulunuyor. Onunla çalışmayı seviyorum."

Capito, 2022 için sabırsızlandıklarını da ekliyor.

"Önümüzdeki yıl kaydedeceğimiz ilerlemeyi sabırsızla bekliyorum. Yeni kurallar bize başarılı olma şansı veriyor, ancak zaferler hakkında konuşmak için henüz çok erken. Bu, tamamen farklı seviyedeki bir hedef."

"İleriye doğru gitmek istiyoruz, ancak gelecek yıl şampiyonluk için savaşabilecek bir aracımız olmayacak."

Jost Capito, Jenson Button'ın takıma danışman olarak dönmesinden memnun.

“Sık sık Jenson ile konuşurum. Tecrübesine ve yaklaşımına ihtiyacım var. Takım içerisinde seviliyor. Bir sorum olursa ve hangi yöne gideceğime karar veremiyorsam, bunu konuşabileceğim birinin olması iyi."

"Jenson henüz fabrikaya gitmedi, ancak Grove'a geldiği zaman insanları motive etmeye yardım edecek. Benzer yapımız var, bu yüzden birlikteliğimiz harika sonuçlar vermeli."

"İkimiz de Williams'ı ön bölüme getirme fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Jenson'ın takımda olması harika."