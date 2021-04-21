Capito: "Russell'ın takım arkadaşı olmak, Hamilton'un takım arkadaşı olmak kadar zor"
Williams CEO'su Jost Capito, George Russell'dan övgüyle bahsetti ve İngiliz pilotun takım arkadaşı olmanın, en az Lewis Hamilton'ınki kadar zor olduğunu belirtti.
George Russell, tek turda şimdiye kadar Williams'taki takım arkadaşlarına hiç mağlup olmadı.
Önce Robert Kubica'yı ciddi şekilde mağlup eden Russell, sonrasında Nicholas Latifi'ye de büyük üstünlük kurdu.
Capito, Russell hakkında şöyle konuştu: "George kesinlikle harika bir pilot, inanılmaz bir yeteneği var fakat sadece yeteneğine güvenmiyor. Sürekli çalışıyor, takımdan çok şey bekliyor. Onunla çalışmanın zor olabileceğini söyledim fakat bu bir eleştiri değil, bir iltifat. Başardıklarından asla memnun olmuyor, her zaman daha fazlasını istiyor. Bir pilot tam olarak böyle olmalı."
"Aynı zamanda George takımı nasıl bir araya getireceğini de biliyor, bu sayede takım ona destek olabilir ve kendisine istediğini verebilir. Bu, en iyi pilotlar için önemli bir özelliktir. Onun takım arkadaşı olmak çok zor. Lewis'in takım arkadaşı olmakla aynı. Fakat Nicholas Latifi'nin bu zorlukla baş etme şeklinden etkilendim."
"Nicholas geçen yıl Formula 1'e geldi ve öğrenecek çok şeyi vardı. Sonra birkaç kez 11. olup, puan kazanmaya çok yaklaştı. Bence çok yetenekli. Latifi'nin insanların zannettiğinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Takımla harika çalışıyor ve güzel yorumlarda bulunuyor. Onunla çalışmayı seviyorum."
Capito, 2022 için sabırsızlandıklarını da ekliyor.
"Önümüzdeki yıl kaydedeceğimiz ilerlemeyi sabırsızla bekliyorum. Yeni kurallar bize başarılı olma şansı veriyor, ancak zaferler hakkında konuşmak için henüz çok erken. Bu, tamamen farklı seviyedeki bir hedef."
"İleriye doğru gitmek istiyoruz, ancak gelecek yıl şampiyonluk için savaşabilecek bir aracımız olmayacak."
Jost Capito, Jenson Button'ın takıma danışman olarak dönmesinden memnun.
“Sık sık Jenson ile konuşurum. Tecrübesine ve yaklaşımına ihtiyacım var. Takım içerisinde seviliyor. Bir sorum olursa ve hangi yöne gideceğime karar veremiyorsam, bunu konuşabileceğim birinin olması iyi."
"Jenson henüz fabrikaya gitmedi, ancak Grove'a geldiği zaman insanları motive etmeye yardım edecek. Benzer yapımız var, bu yüzden birlikteliğimiz harika sonuçlar vermeli."
"İkimiz de Williams'ı ön bölüme getirme fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Jenson'ın takımda olması harika."
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül