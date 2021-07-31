Capito: “Russell’ın Mercedes koltuğunu almasını isterim”

Russell, 2019’dan bu yana Williams’ta yarışıyor ve özellikle bu sezon iyi performanslar göstermesine rağmen şu ana kadar hiç puan kazanamadı.

2017’den beri Mercedes Genç Sürücü Programı’nda yer alan Russell, F1’deki kariyeri boyunca Alman takım tarafından desteklendi ve önümüzdeki sene ana takıma terfi edilebileceği iddia ediliyor.

Mercedes, 2022’de Lewis Hamilton’ın takımın arkadaşının Russell mı yoksa Valtteri Bottas mı olacağına yaz tatilinde karar verecek.

Russell’ın Mercedes’le kontrat imzalamaması durumunda Williams, genç pilotlar çalışmaya devam etmekten mutluluk duyacaklarını belirtirken, bu karar alınana kadar sürücü kadrosunu belirlemeyeceklerini de açıkladı.

Yaz tatili öncesinde Russell’ın geleceğinin şu anda ne yönde gözüktüğü sorulduğunda, “Bilmiyorum ve bu umrumda da değil.” dedi.

Capito, Russell’ın Mercedes’te herkesi etkilemek için bir şans elde etmesini istese de Williams’ın karar ne yönde olursa olsun İngiliz pilotu destekleyeceğini söyledi.

Williams takım patronu, “George’un [Mercedes] koltuğunu almasını isterim çünkü kariyerinin bu noktasında en iyi takımlardan birinde yarışmaya ve şampiyonluk için mücadele etmeye hazır.”

“Genç bir pilotun eline böyle bir fırsatı geçerse, onu asla engellemem. Bu yüzden umarım, bu fırsata sahip olur.”

“Takımımız açısından elbette onun bizimle kalmasını isterim. Ancak Mercedes’ten teklif alırsa, onu bu konuda tamamen destekleriz. Eğer bu teklifi almazsa da yine de onu destekleriz.”

“Bu yüzden sürücülerimiz açısından bu kararın sonucunu beklemek bizim için kolay çünkü ne olursa olsun iyi olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hem Russell’ın hem de Nicholas Latifi’nin kontratının bu sezon sona ermesiyle şu anda Williams’ın iki boş koltuğu bulunuyor.

Bu nedenle son dönemde oldukça ilerleme kaydeden takım, önümüzdeki sezon için kontratı olmayan pilotlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Capito, “Bence önümüzdeki sezon için herhangi bir anlaşma imzalamayan tüm pilotlar, şu anda bizimle görüşüyor.”

“Şu anda F1’de pilotlar tarafından en çok ilgi gören koltuğa sahibiz.” diye ekledi.

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images