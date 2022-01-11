Capito: "Russell'ın gidişi Latifi için bir şans"

Nicholas Latifi, 2020 yılının başında Williams'a katıldı ve geride kalan iki yıllık süre zarfında genel olarak George Russell'dan çok daha yavaştı.

Latifi, uzun süre boyunca sıralama turlarında Russell'ı geride bırakamadı ve bunu sadece 2021 yılının son kısmında yapabildi.

Yarışta ise İngiliz pilota biraz daha yakın görünse de, yine de üstün olan taraf yine Russell'dı.

Şimdi genç sürücü Mercedes'e geçiş yapacak ve Latifi'nin yanında Red Bull'un geçen yılki yedek pilotu Alex Albon olacak.

Bu, genel olarak Latifi'nin üzerindeki baskıyı azaltacak ve aynı zamanda parlama şansı verecek.

Williams patronu Jost Capito, Russell'ın performansı nedeniyle Latifi'nin kaydettiği ilerlemeyi göremediklerini ancak Russell'ın gidişiyle Latifi'nin de öne çıkabileceğini dile getirdi.

GPFans'e konuşan Capito, Russell'ın gidişinin Latif için bir şans olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Bu, kesinlikle Nicky için bir şans."

"Bence Nicky moral anlamında ya da zihinsel açıdan kötü bir yapıda değildi çünkü çoğu zaman George kadar hızlıydı, sadece sonuçlar bunu göstermiyordu."

"Sıralama turlarında birkaç kez Nicholas'ın kendi hatası olmaksızın George'dan daha yavaş olduğu durumlar vardı"

"Onun en az George kadar hızlı olmasını bekliyorduk ve yarış performansı birkaç yarışta ya da yarışların çoğunda gerçekten çok iyiydi."

"Yeni sezonda kendini gösterebileceğinden şüphem yok."

Nicholas Latifi, Williams Fotoğraf: Williams F1

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