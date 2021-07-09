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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Capito: “Russell, yarış öncesinde fazla hassas ve gergindi”

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Williams takım patronu Jost Capito, Avusturya Grand Prix’sinde gride gidiş turlarında Russell’ın araçta bir sorun olduğunu söylemesinin sebebinin gergin olması olduğunu düşünüyor.

Capito: “Russell, yarış öncesinde fazla hassas ve gergindi”

Geçtiğimiz hafta sonu Red Bull Ring'de Russell, takımdaki üçünü sezonunda ilk kez sıralamaların üçüncü bölümüne kaldı. Ancak Britanyalı pilot, gride gidiş turlarında aracın arka tarafında bir problem olduğunu hissetti ve takım radyosundan “%100 bir sorun var” diyerek bunu takımına bildirdi.

Fakat gride ulaştığında böyle bir sorun tespit edilemedi ve Williams pilotu normal bir şekilde start aldı. Britanyalı pilot, yarış boyunca takıma bir daha bu sorundan bahsetmedi.

Yarışın son bölümüne doğru ise Russell, 10. sırada yer alıyordu ve puan alma fırsatına elinde tutuyordu. Ancak Russell, tüm savunmasına rağmen Alpine pilotu Fernando Alonso tarafından geçildi ve 11. sırada finiş gördü. 

Önceki hafta sonu da genç pilot, yarışı ilk 10'da tamamlamak için bir şansa sahipti. Cumartesi günü AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda 3 sıra grid cezası aldıktan sonra Russell, yarışa 10. sıradan başlamıştı.

İlk turda Pierre Gasly ile Charles Leclerc’in teması ardından Williams pilotu 8. sıraya yükseldi. Fakat güç ünitesinde teknik bir problem çıkması ardından yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Takım patronu Capito, bu hayal kırıklığının Russell’ın gride gidiş turlarında aklına gelmiş ve gerilmiş olabileceğini düşünüyor.

Motorsport-total’a verdiği demeçte Capito, “Bence biraz fazla hassas ve gergindi.”

“Verilerde yanlış bir şey gözükmüyordu ve araca baktığımızda da bir sorun yoktu. Ayrıca yarışta boyunca bununla ilgili bize hiçbir şey bildirmedi.” dedi.

Yine de Capito, 11. olmalarına üzülmelerinin son yıllara kıyasla ilerleme kaydettiklerini gösterdiğine inanıyor.

Williams takım patronu ve CEO'su, “Aslında herkesin hayal kırıklığına uğramasından mutluyum çünkü 4 hafta önce on birincilik için sevinirdik."

"Fransa’da 12. olmak harikaydı. Şimdi ise on birinciliğe üzülmek takımın hevesini ve azmini gösteriyor.”

“Eğer bu başarıyı elde edeceğimizi üç yarışlık dönemden önce birine söyleseydik, bize inanmazlardı. Şimdi ise 11. olduğumuza üzülüyoruz! Bence bu, takım olarak doğru yönde ilerlediğimizi kanıtlıyor.” diye ekledi.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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