Capito: "Russell, 2022'de Hamilton'la şampiyonluk mücadelesi verebilir"

George Russell, Williams'ta gösterdiği güçlü performansın ardından gelecek yıl Mercedes'e geçecek ve burada Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak.

Russell, 2019 yılında Williams'la F1'e adım attı ve geride kalan üç yıllık süreçte gösterdiği performansla, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Bazıları Russell'ın Hamilton'la mücadele edemeyeceğini söylerken, bazıları da tam tersi şekilde İngiliz pilotun, 7 kez dünya şampiyonuna benzer bir performans göstereceğini söylüyor.

Yaklaşık 1 yıldır Williams'ın başında yer alan ve takımı yöneten Capito, Sport1'e verdiği demeçte, "George ayrıldığı için elbette çok üzgünüm."

"Öte yandan onun adına çok mutluyum çünkü artık en iyi takımın parçası olacak. Williams'ta yarıştığı dönemde çok şey öğrendi ve kesinlikle orada yarışmayı hak ediyor."

"Onu tutmayı çok isterdik, fakat yeri için Alex Albon gibi iyi bir isimle anlaştık. O da sahip olduğu tarzla takıma çok iyi uyuyor, başarıya çok aç ve Williams'ın bir sonraki adımı atması için doğru isim." dedi.

Russell'ın gelecek yıl Hamilton'la mücadele etmeye hazır olup olmadığı sorulduğunda Capito, "Evet, kesinlikle öyle."

"Pek çok sürücüyle çalıştım ama George gerçekten harika bir pilot. Ayrıca etrafında bir takım oluşturma konusunda da harika biri. 23 yaşında olmasına rağmen, inanılmaz derecede gelişim kaydetti."

"Gerçekten en önemli şey onun baskıyla başa çıkma gücü. Baskı ne kadar büyük olursa, George o kadar güçlü oluyor." dedi.

Bazıları Russell'ın galibiyetler ve şampiyonluk için savaşabilmesi için en azından 2023'ü beklemeye ihtiyaç duyacağını söylüyor.

Capito, "Hayır, böyle bir şeye ihtiyaç duyacağını sanmıyorum." dedi ve şunları ekledi: "George zihinsel ve teknik anlamda zaten Lewis'e baskı yapacak kadar güçlü birisi. Bunu başarmak da istiyor, çünkü bu yüzden yarışıyor."

George Russell, Williams Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images