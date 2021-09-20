Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams patronu Jost Capito, Kimi Raikkonen'le Zandvoort'ta yedikleri akşam yemeğinin özel bir sebebi olmadığını, sadece birlikte vakit geçirdiklerini söylüyor.

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Raikkonen, Hollanda Grand Prix'sinde cuma gününün ardından COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarışından çekildi ve Monza yarışını da kaçırdı.

Williams patronu Jost Capito, Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasından birkaç saat önce kendisiyle yemek yemişti ve bu yüzden kendini tecrit etmek zorunda kaldı.

Bu iki ismin birlikte akşam yemeği yemesi kimilerine göre "tuhaf" olarak görüldü. Çünkü Williams ve Alfa Romeo şu anda aynı pozisyonlar için savaşıyor. Ayrıca F1'in COVID-19'la alakalı sıkı protokolleri var.

Ancak Capito, 2007 dünya şampiyonu Formula 1'de yarışmaya başladığında, Sauber'in yöneticilerinden biriydi ve takıma getirilmesinde kilit rol oynadı.

Capito, uzun süredir Fin pilot ile bir şeyler yapmak istediklerini ve bu fırsatı Zandvoort'ta yakaladıklarını belirtti.

Capito, Sky'a "Kimi'yi 2001'de Formula 1'e getirdim ve o zamandan beri çok iyi bir ilişkimiz oldu."

“Yıllardır akşam yemeği için buluşmamız gerektiğini söylüyorduk ve bunu sonunda [Zandvoort'ta] yaptık."

"Masada bile sosyal mesafeye uyduk.” dedi.

Capito, kendisini karantinaya almak zorunda olmadığını fakat insanları tehlikeye atmamak adına bunu yaptığını söyledi.

"Kimi'nin testi pozitif çıktıktan sonra, insanların söylediği gibi karantinada değildim ve kendimi izole etmem gerekmiyordu."

"Ancak takım için herhangi bir risk yaratmamak adına 'Eve dönüyorum' dedim. Yarışı, telsiz bağlantımın ve tüm verilere erişimimin olduğu kendi ofisimden takip ettim. Bu, yarış pistindeki kadar etkiliydi."

"Zaten tüm testler negatif çıktı ve her şey iyiydi. Monza'ya dönebildiğim için mutluydum." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Önceki haber

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

22 s
2
Formula 1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

1 s
3
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

1 g
4
Formula 1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

1 s
5
Formula 1

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”

5 s
Son Haberler
Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı
F1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

1 s
Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
F1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

1 s
Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"
F1

Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"

4 s
Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”
F1

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”

5 s
Alpine: "Monza'daki sıkıntıların ardından Rusya'da geri döneceğiz"
F1

Alpine: "Monza'daki sıkıntıların ardından Rusya'da geri döneceğiz"

6 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor Rusya GP
Formula 1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Ricciardo'nun güçlü performansı McLaren'ı mutlu etti Rusya GP
Formula 1

Ricciardo'nun güçlü performansı McLaren'ı mutlu etti

"Alfa Romeo, Zhou ile kontrat süresini görüşüyor"
Formula 1

"Alfa Romeo, Zhou ile kontrat süresini görüşüyor"

Çok Okunanlar Bugün

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı
Formula 1 Formula 1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”

Albon, Williams’a geçişi için Russell’a ‘bir çift bira’ borçlu
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams’a geçişi için Russell’a ‘bir çift bira’ borçlu

Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!
World Superbike World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

Son Haberler

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı
Formula 1 Formula 1

Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"
Formula 1 Formula 1

Ferrari: "Sıralamalar Cuma günleri daha iyi, ama Cumartesi için yeni fikirler lazım"

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Genç sürücülerimiz için koltuk sıkıntısı yaşıyoruz”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.