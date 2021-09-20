Capito, Raikkonen ile Zandvoort'ta neden yemeğe çıktığını anlattı

Raikkonen, Hollanda Grand Prix'sinde cuma gününün ardından COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarışından çekildi ve Monza yarışını da kaçırdı.

Williams patronu Jost Capito, Raikkonen'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasından birkaç saat önce kendisiyle yemek yemişti ve bu yüzden kendini tecrit etmek zorunda kaldı.

Bu iki ismin birlikte akşam yemeği yemesi kimilerine göre "tuhaf" olarak görüldü. Çünkü Williams ve Alfa Romeo şu anda aynı pozisyonlar için savaşıyor. Ayrıca F1'in COVID-19'la alakalı sıkı protokolleri var.

Ancak Capito, 2007 dünya şampiyonu Formula 1'de yarışmaya başladığında, Sauber'in yöneticilerinden biriydi ve takıma getirilmesinde kilit rol oynadı.

Capito, uzun süredir Fin pilot ile bir şeyler yapmak istediklerini ve bu fırsatı Zandvoort'ta yakaladıklarını belirtti.

Capito, Sky'a "Kimi'yi 2001'de Formula 1'e getirdim ve o zamandan beri çok iyi bir ilişkimiz oldu."

“Yıllardır akşam yemeği için buluşmamız gerektiğini söylüyorduk ve bunu sonunda [Zandvoort'ta] yaptık."

"Masada bile sosyal mesafeye uyduk.” dedi.

Capito, kendisini karantinaya almak zorunda olmadığını fakat insanları tehlikeye atmamak adına bunu yaptığını söyledi.

"Kimi'nin testi pozitif çıktıktan sonra, insanların söylediği gibi karantinada değildim ve kendimi izole etmem gerekmiyordu."

"Ancak takım için herhangi bir risk yaratmamak adına 'Eve dönüyorum' dedim. Yarışı, telsiz bağlantımın ve tüm verilere erişimimin olduğu kendi ofisimden takip ettim. Bu, yarış pistindeki kadar etkiliydi."

"Zaten tüm testler negatif çıktı ve her şey iyiydi. Monza'ya dönebildiğim için mutluydum." dedi.