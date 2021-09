Capito: "Monza, Williams'ın yarış şeklinin geliştiğini gösterdi"

Nispeten hayal kırıklığı yaratan bir sıralama seansının ardından George Russell 15. sırada yer almıştı fakat yarışta güçlü bir performans sergileyerek 9. sıraya çıktı. Takım arkadaşı Nicholas Latifi de yarışı 11. sırada bitirerek, puanları az farkla kaçırdı.

Williams, sezonun büyük bir kısmında sıralama turlarındaki güçlü performansını, çoğunlukla yarışlarda puana çevirmemişti.

Ancak Capito, Pazar günlerindeki performanslarının geliştiğini, Monza'nın kanıtladığını ifade etti.

"Bence puan almak güzel, ama gerçekten güzel olan ise Alpine ve Aston Martin ile yarıştığımızı görmek."

"Bunu görmek çok güzel, sezon başında asla tahmin edemezdik. Ayrıca, Cuma gününden Cumartesi'ye kadar kaydettiğimiz gelişme oldukça etkileyici. Bu da en önemli nokta."

"Puan almak iyi bir şey. Ancak biraz şansa ihtiyacımız vardı ve öndeki iki sürücü kaza yaparak yarış dışı kaldı. Bu olmasaydı puan alamazdık."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Esteban Ocon, Alpine A521

Capito, önümüzdeki pistlerin araca uyacağını söylemenin zor olduğunu düşünüyor.

Capito, "Asla bu şekilde düşünmüyorum, çünkü geçtiğimiz sene ile bu seneyi kıyasladığımızda, çok fazla değişti."

"Bence bir piste gidip, zaten iyi ya da kötü olacağını düşündüğünde daha da zorlaşıyor."

"Bu yüzden her piste odaklanarak, her Cuma en iyisini yapmalısın. Asıl memnun olduğum şey ise, Cuma'dan itibaren hafta sonu boyunca kaydettiğimiz gelişme. Yani odak noktamız, yarışta ve puan almakta. Bunun işe yaradığını görmek, çok güzel." dedi.

Capito ayrıca, Monza'da güvenlik aracı ile geçilene kadar, Russell'ın önünde yarışan Latifi'yi övdü.

George Russell, Williams, and Nicholas Latifi, Williams, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images