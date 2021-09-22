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Formula 1 Haberler

Capito: "Monza, Williams'ın yarış şeklinin geliştiğini gösterdi"

Williams Formula 1 patronu Jost Capito, İtalya GP'sinin, takımın son dönemde ne kadar ilerleme kaydettiğinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

Capito: "Monza, Williams'ın yarış şeklinin geliştiğini gösterdi"

Nispeten hayal kırıklığı yaratan bir sıralama seansının ardından George Russell 15. sırada yer almıştı fakat yarışta güçlü bir performans sergileyerek 9. sıraya çıktı. Takım arkadaşı Nicholas Latifi de yarışı 11. sırada bitirerek, puanları az farkla kaçırdı.

Williams, sezonun büyük bir kısmında sıralama turlarındaki güçlü performansını, çoğunlukla yarışlarda puana çevirmemişti.

Ancak Capito, Pazar günlerindeki performanslarının geliştiğini, Monza'nın kanıtladığını ifade etti.

"Bence puan almak güzel, ama gerçekten güzel olan ise Alpine ve Aston Martin ile yarıştığımızı görmek."

"Bunu görmek çok güzel, sezon başında asla tahmin edemezdik. Ayrıca, Cuma gününden Cumartesi'ye kadar kaydettiğimiz gelişme oldukça etkileyici. Bu da en önemli nokta."

"Puan almak iyi bir şey. Ancak biraz şansa ihtiyacımız vardı ve öndeki iki sürücü kaza yaparak yarış dışı kaldı. Bu olmasaydı puan alamazdık."

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Esteban Ocon, Alpine A521

Nicholas Latifi, Williams FW43B, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Capito, önümüzdeki pistlerin araca uyacağını söylemenin zor olduğunu düşünüyor.

Capito, "Asla bu şekilde düşünmüyorum, çünkü geçtiğimiz sene ile bu seneyi kıyasladığımızda, çok fazla değişti."

"Bence bir piste gidip, zaten iyi ya da kötü olacağını düşündüğünde daha da zorlaşıyor."

"Bu yüzden her piste odaklanarak, her Cuma en iyisini yapmalısın. Asıl memnun olduğum şey ise, Cuma'dan itibaren hafta sonu boyunca kaydettiğimiz gelişme. Yani odak noktamız, yarışta ve puan almakta. Bunun işe yaradığını görmek, çok güzel." dedi.

Capito ayrıca, Monza'da güvenlik aracı ile geçilene kadar, Russell'ın önünde yarışan Latifi'yi övdü.

George Russell, Williams, and Nicholas Latifi, Williams, in the drivers parade

George Russell, Williams, and Nicholas Latifi, Williams, in the drivers parade

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Capito, "Tabii ki George güvenlik aracı ile şanslıydı. Nicky ise şanssız. Nicky harika yarıştı. Ancak, güvenlik aracından hemen önce içeri geldi. Bu yüzden şansı yaver gitmedi çünkü, George'un önünde yarışıyordu ve pozisyonunu koruyabilirdi."

"Kendisi çok güçlü ve daha iyiye gitmeye devam ediyor. Bence, bunu zorlamalıyız ki özgüvenini korusun. Çünkü oldukça iyi hafta sonları geçirdi ama George'a kıyasla şanssızdı. Umuyorum yakın zamanda şansı artar." şeklinde konuştu.

Çeviri: Aybike Simay Erden

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Mazepin, Schumacher'le olan ilişkisinin daha iyiye gitmesini beklemiyor

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