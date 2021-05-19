Capito: "Mercedes, Russell'ı isterse onu takımda tutamayız"

George Russell, Mercedes bünyesinde bulunan sürücülerden bir tanesi ve Williams ile olan kontratı 2021'in ardından sona eriyor.

İngiliz pilot, pek çok isim tarafından "geleceğin şampiyonu" olarak görülüyor, fakat Mercedes'in kendisini koltuk teklif etmemesi halinde Williams dışında bir yere gitmesi zor olacak. Çünkü hiçbir takım Mercedes bağlantısından ötürü genç sürücüyle yarışmak istemeyebilir.

Fakat Jost Capito, eğer Mercedes'ten teklif gelirse, Russell'ın Alman ekibe gideceğinden %100 emin.

Auto Motor und Sport'a konuşan Capito, "Mercedes bir pilota teklifte bulunduğu zaman o pilotu kimse takımda tutamaz. Hangi pilot, hangi takımda yarışırsa yarışsın bu böyledir."

"Şu anda pilotlarla ilgili konu hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken. Çeşitli kontratlar bitiyor ve bir noktada söylentilerin çıktığı aptal sezon başlayacak. Gerekenden daha erken başlamasına izin vermemek gerekiyor. Şu anda alternatiflere odaklanmak veya bir sürücünün gelecek yıl ne yapacağını anlamaya çalışmak yanlış olur."

"Henüz bunlar için çok erken. Öncelikle takımın gerçekten iyi şekilde çalışmasına odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Russell, Imola'daki kaza sonrası özür dilemiş ve Valtteri Bottas'la kazada sorumluluğu üstlenmişti.

Bu konuya da değinen Capito, Russell'ın yarıştan sonra özür dilemesinin gerekip gerekmediği sorusuna, "Hayır, ben olsam özür dilemezdim. Fakat bu ona bağlı olan bir şey. Onu suçlamıyorum, her insan farklıdır. Benim prensibim her zaman böyle oldu. Sürücüler, kendi kişiliklerini korumalılar. Kendilerine karşı dürüst olmalılar." cevabını verdi.

İngiliz pilotun geleceğin şampiyonu olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle, %100" cevabını verdi.