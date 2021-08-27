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Formula 1 Haberler

Capito, Latifi'nin Williams'ta kalacağını işaret etti

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams Formula 1 Takım Patronu Jost Capito, Nicholas Latifi'nin 2022'de takımda kalmaya devam edeceğini işaret etti.

Capito, Latifi'nin Williams'ta kalacağını işaret etti

George Russell'ın Mercedes'e geçmesinin beklendiği sezonda Williams için pilotlarından en azından birisini tutmak faydalı olabilir.

Belçika GP öncesinde konuşan Capito, Latifi'nin anlaşmasını yenileyeceklerini işaret etti.

Capito, "Evet, yenileyeceğiz gibi duruyor diyebilirim." dedi.

Macaristan GP'de 7. olarak Formula 1'deki ilk puanlarını alan Latifi, dünkü basın toplantısında Williams ile devam etmek istediğini söylemişti.

Macaristan'da aldığı puanların kendisine yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Latifi, "Budapeşte'de alacağım sonucunda kesinlikle zararlı olacağını düşünmüyorum ancak ne kadar katkısının olacağını gerçekten bilmiyorum. Buna ben karar vermiyorum."

"Takım arka planda neler yapabileceğimi biliyor. Budapeşte farklı bir durumdu ancak en azından fırsat geldiğinde değerlendirebileceğimi gösterdim. Formula 1'de bu tür durumlarda performans dönüm noktası diyebileceğiniz performanslar göstermek önemlidir." dedi.

Capito, sene sonuna kadar gelecek sene ihtiyaç olması halinde Latifi'nin takıma liderlik edebileceği konusunda inanca sahip olabileceklerini düşünüyor.

Capito, "Belki henüz hazır değil ancak gerçekten her yarış gelişiyor. Sezon sonuna kadar bunun için hazır olacağından eminim."

"Özellikle onun kişiliği takıma liderlik etmek için doğru noktada. Takım mühendisleriyle çok iyi çalışıyor, çok motive edici birisi. Yönü, gelişmek için araçtan ne istediği konusunda çok açık. Takım içerisinde çok seviliyor."

"George ile çok şey öğrendiğini düşünüyorum. Hem pist üstünde hem de pist dışında birlikte çalışarak çok zaman geçiriyorlar. Yani aralarında harika bir ilişki var. Sezon sonuna kadar Niki'nin takıma liderlik edebileceği pozisyonda olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

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