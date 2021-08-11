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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Capito: "Latifi, Formula 1'de kalmayı hak ettiğini gösterdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams CEO'su Jost Capito, Macaristan'daki güçlü performansı sonrası Nicholas Latifi'nin Formula 1'de kalmayı hak ettiğini düşünüyor.

Capito: "Latifi, Formula 1'de kalmayı hak ettiğini gösterdi"

Kanadalı pilot 2020 sezonunun başından beri Williams için yarışıyor ve şimdiye kadar takım arkadaşı George Russell'la aynı performansı sergilemekte zorlandı ve pek çok kişi kendisinin sadece babasının getirdi finansal destek sayesinde sporda olduğunu iddia ediyor.

Şimdiye kadarki tüm sıralama turlarında Russell'a geçilen Latifi, Macaristan'daki yarışı yedinci sırada bitirdi ve F1'deki ilk puanlarını aldı.

Öndeki kaostan faydalanarak üçüncü sıraya kadar çıkan Latifi, daha hızlı araçları ardında tutmayı başardı ve bazılarına geçilmesinin ardından Russell'ın önünde finiş gördü.

Williams takım patronu Capito, Latifi'nin gösterdiği bu performansla sporda yer almayı hak ettiğini gösterdiğini düşünüyor.

Latifi, "Bu, Nicholas'ın F1'de ilk puanıydı ve bunun olması gerekiyordu."

"Eminim bu sonuç ona büyük destek verecek ve ona çok fazla özgüven katacak. Sıralama turlarını George'un arkasında bitirdi ve yarışta onun önüne geçti. Bu da onun için büyük bir motivasyon kaynağı."

"Nicholas'ın ilk puanını kazanma baskısına rağmen bunu rahat şekilde elde etmesinden çok ekilendim. Hatta bir noktada üçüncü sıradaydı."

“Başını önüne eğme ve performans sergileme konusunda çok etkileyiciydi. Nicholas'ın F1'de olmayı ne kadar hak ettiğini gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Bu sezonun ardından Latifi'nin takımda kalması beklenirken, takım arkadaşı Russell'ın Mercedes'e geçmesi bekleniyor.

Koltuk için Valtteri Bottas, Daniil Kvyat, Nico Hulkenberg ve Guanyu Zhou ve Nyck de Vries sürücülerin adı geçiyor.

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