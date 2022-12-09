Capito: "İtalya GP'si bir tur daha devam etseydi, De Vries yarış dışı kalacaktı"
Williams takım patronu Jost Capito, İtalya'da kendileri adına yarışan Nyck de Vries'in performansını bir kez daha överken, yarış bir tur daha devam etse kendisinin yarış dışı kalacağını itiraf ediyor.
İtalya GP'si öncesi Alex Albon'un apandisit patlatmasının ardından Williams koltuğuna geçen Mercedes yedek sürücüsü De Vries, uzun süredir beklediği bu şansı oldukça iyi değerlendirdi.
Sıralama turlarında ikinci bölüme kalan Hollandalı pilot, yarışı dokuzuncu sırada tamamlayarak kariyerinin ilk yarışından puanla ayrıldı.
Bu iyi performansının ardından birçok takımın ilgisini çeken De Vries, sonunda takımdan ayrılmak isteyen Pierre Gasly'nin yerine gelmek üzere AlphaTauri ile anlaştı.
RacingNews365'e özel bir röportaj veren Jost Capito, De Vries'in bu şansı sonuna kadar hak ettiğini ve bunun için çok sıkı çalıştığını söylüyor.
Capito, "Alex'in durumu ilk anda bizim için şoke ediciydi, yine de iyi bir yedek sürücüyle piste çıkmamız gerektiğinin farkındaydık."
"Nyck'i bir senedir tanıyorduk ve arkadaşça bir ilişkiye sahiptik. Kendisinin yapabileceklerini ve takımla hızlıca kaynaşabileceğini biliyorduk, bu nedenle koltuğa geçmek kendisi için zor olmadı."
"Bu şansa kendisinin sahip olması gerektiğine ikna olmuştum. Şans sadece çok sıkı çalışan sürücülerin eline geçer, Nyck bu durumun iyi bir örneği."
"Yıllardır padokta, yıllardır sürekli gelişiyor, diğer serilerde yarışıyor ve F1'e ulaşma hayalinden asla vazgeçmiyordu. Her zaman gülümseyen, asla kızmayan veya hayal kırıklığına uğramayan birisiydi. Sadece bir şans yakalamak için bekliyordu."
"Bu kadar uzun süre çabaladıktan sonra hak ettiği koltuğa kavuştu." dedi.
De Vries her ne kadar Monza'dan puanla ayrılmış olsa da, Capito yarışın güvenlik aracı altında bitmemesi halinde Hollandalı pilotun yarış dışı kalacağını itiraf ediyor.
46. turda Daniel Ricciardo'nun aracının piste çok yakın bir yerde durması nedeniyle güvenlik aracı piste girmiş, aracın çekilmesinin uzun sürmesinden ötürü mücadele güvenlik aracı altında tamamlanmıştı.
Capito, "Eğer yarış yeniden başlatılsaydı De Vries'i yarıştan çekmek zorunda kalacaktık. Sadece bir tur yarışılması bile yarışa veda etmesi yeterliydi."
"Neyse ki De Vries mücadeleden puanla ayrılmayı başardı. Aksi takdirde kim bilir neler olurdu?"
"Kendisinin bu kadar çabaladıktan sonra biraz şansa ihtiyacı vardı. Günün sonunda yarış dışı kalmadığı için şanslıydı, ancak puan almayı hak etti."
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